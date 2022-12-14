كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن عزم لجنة الحريات والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي مناقشة مشروع إعفاء مواطني دولتي الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن» في يناير المقبل. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ «كونا» ان اللجان السياسية في البرلمان الأوروبي ستناقش ملف الاعفاء على أن تحيله بعد ذلك الى لجنة الحريات والشؤون الداخلية في البرلمان. وأضاف انه في حال موافقة تلك اللجان على مشروع القانون سيعرض مرة أخرى على البرلمان الأوروبي لتبنيه من عدمه.



ورجح المسؤول أن تناقش لجنة الحريات ذلك الملف في اجتماعها في يناير المقبل، مضيفا أن «عملية المناقشة ستستغرق بعض الوقت». جاء ذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي أمس الاثنين لصالح اقتراح بإعادة ملف إعفاء موطني الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن» إلى لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان.