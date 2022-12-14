دخلت أجيليتي، المشغل والمستثمر طويل الأمد في ابتكارات وخدمات سلسلة الإمداد والبنية التحتية في شراكة مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين موّلت بموجبها تجهيز أول صالة للتكامل الحسي تتبع المعايير الدولية في الكويت.



تبرع أجيليتي للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، الجمعية الخيرية الأولى في الكويت التي تقدم خدمات مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من جميع الجنسيات، أتاح لها تجهيز صالة الألعاب الرياضية والتكامل الحسي بالمعدات والأثاث الطبي المصمم لتحسين إدراك المستخدم الحسي للحركة، ولوضعية الجسم توازنه، وتعزيز الوعي المكاني.



وسوف يتمكن المختصون بالعلاج في الجمعية من توجيه وإرشاد المستخدمين من خلال الأنشطة التي تهدف إلى زيادة تكامل المهارات الحركية الدقيقة والقوة والمرونة والتنسيق والوعي بالجسم.



سوف تساعد صالة الألعاب الرياضية الحسية ما يقرب من 100 طفل من ذوي الإعاقة كل عام على تحسين مهاراتهم الحركية والسلوكية، حيث سيتم استخدام المرفق في 600 جلسة تدريبية كل عام لتمكين هؤلاء الأطفال من تعلم المهارات الحركية وتحسين التنسيق والحركة، مع دعم قدرتهم على استخدام المدخلات والمعلومات الجسدية بشكل أفضل. من خلال البرامج التي وضعتها الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين للاستفادة من المرفق المتخصص، سيتاح للأطفال فرص لتجربة الحركة واستخدام حواسهم للعب وتعلم المهارات الحركية ومواصلة التطور الحركي والحسي. فقد روعي بتصميم بيئة صالة التكامل الحسي أن تمنح الأطفال ذوي الاعاقة المداخلات الحسية المختلفة بحسب احتياج الطفل بما يضمن تطور تفاعلهم مع البيئة المحيطة لتحسين قدراتهم الادراكية للتعلم والتطور في جميع النواحي المختلفة لممارسة المهارات الحياتية اليومية.