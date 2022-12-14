

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



برباعية تاريخية، وقع الساحل على تراجع القادسية وخرج من «ستاد محمد الحمد»، الذي غابت عنه جماهير «الأصفر»، بفوز تاريخي مستحق 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز، وبهذا الفوز رفع الساحل رصيده الى 8 نقاط وتجمد رصيد «الأصفر» عند 12 نقطة.

تقدم للقادسية ممادو سورو (4)، وسجل للساحل جيوفاني سيلفا (45+3 و67)، وراشد فراج (62 من ركلة جزاء) وحسن حسون (87).

وشهدت المباراة طرد مدافع القادسية أحمد ابراهيم لحصوله على البطاقة الثانية (54). جاء الشوط الاول متوسط المستوى، وتقدم «الأصفر» بهدف مبكر بعد ان رفع مشاري العازمي الكرة من ركلة ركنية على قدم ممادو الذي سددها مباشرة في مرمى الحارس عبدالرحمن المجدلي، لينشط الساحل ويتسلم زمام المبادرة وسط تراجع لاعبي القادسية بفضل تحركات نواف ثامر وحمد الحبسي وطارق عجون. وانطلق عجون من الجهة اليمنى وارسل كرة عرضية متقنة تابعها جيوفاني وأودعها شباك الحارس علي جراغ.



وفي الشوط الثاني، اجرى مدرب القادسية تبديلا بدخول بدر المطوع وسيدريك هنري بدلا من أحمد الرياحي ومشاري العازمي، لكن اوضاعه تعقدت بطرد المدافع أحمد ابراهيم، ليسهم الطرد في ترجيح كفة الساحل الذي سيطر على الملعب، واهدر فيصل عجب فرصة سانحة للتسجيل من انفراد لكنه سدد اعلى العارضة (58).

واحتسب الحكم علي الحرز ركلة جزاء للساحل بعد الرجوع لتقنية «الفار» لدخول عدي الصيفي القوي على قدم حمد الحبسي سددها راشد فراج داخل المرمى، ومن هجمة منظمة سجل جيوفاني بأريحية الهدف الثالث للساحل، واضاف البديل حسن حسون الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز مستحق للساحل.

وفي لقاء آخر، خطف النصر نقطة ثمينة من العربي بعد تعادله معه في الوقت بدل الضائع 2-2 في المواجهة التي جمعتهما امس بعد مباراة مشحونة من الطرفين. وبذلك يرفع الأخضر رصيده إلى 17 نقطة، ويرتقي العنابي الى النقطة 11.



تقدم العربي بهدف في الشوط الاول عن طريق محمد صولة الذي تلقى كرة من زميله كيسينجي إيدو فأحسن إيداعها المرمى على يسار الحارس فواز الدوسري وسط رقابة مدافعي الخصم «15»، ورد النصر بهدف التعادل بضربة رأس من المهاجم يوسف الرشيدي بعدما ارتدت الكرة بسهولة من الحارس محمد هادي «25»، وقد غاب عن الأخضر اثنين من عناصره الأساسية وهما الحارس سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي بسبب الإيقاف ولعب مكانهما هادي وخالد المرشد.

ولعب مدرب النصر محمد المشعان بعناصره المحلية باستثناء المدافع روبن، وبادل العنابي الهجمات معتمدا على تحركات محمد دحام في الجهة اليسرى، واستغل العنابي فرصته الوحيدة وسجل منها هدفا.



وفي الشوط الثاني، أدخل مدرب العربي سفيكو علي خلف لتعزيز الهجوم وواجه الأخضر صعوبة في اختراق دفاع الخصم حتى جاءت الدقيقة «80» ومنحت العربي هدفا ثانيا بفضل السنوسي الهادي الذي أرسل كرة بالمقاس على رأس إيدو حولها مباشرة إلى داخل مرمى فواز الدوسري، وفي الوقت بدل الضائع (96) خطف مدافع النصر روبن هدف التعادل بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس محمد هادي.

أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري ووجه عدة انذارات بعد مشاحنات بين اللاعبين. وأخرج البطاقة الحمراء لمدرب النصر محمد المشعان. الى ذلك شهدت هذه الجولة لاول مرة تطبيق فحص المنشطات في جميع المباريات على عدد من لاعبي كل فريق.