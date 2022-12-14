توقع زلاتان إبراهيموفيتش أن يفوز الارجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم في قطر.



تصريحات النجم السويدي (41 عاما) جاءت على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لميلان في دبي، حيث أثنى على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقا واحدا يتوج باللقب.



وبحسب إبراهيموفيتش، الذي شارك مع السويد في كأسي العالم مرتين عامي 2002 و2006، «أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وانتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس. الأمر مكتوب بالفعل»، كما وصف كل من كرواتيا وفرنسا بأنها من المنتخبات «القوية» لكنه يميل إلى تتويج ميسي. وردا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وافريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان «لا اعتقد أن هذه مفاجأة لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم»، وتابع «بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئا قليلا ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه المفاجآت التي اعتقد أن الناس يحبونها».



وبعدما طلب منه توجيه رسالة إلى رونالدو، علق إبراهيموفيتش «اعتقد أن ما أقوله ليس بالمهم. أعني ان الجميع يرغب بالفوز بكأس العالم لكن لا يفوز الجميع بكأس العالم».