بمشاركة الكويت، ينظم الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري) فعالية الهجن وكأس العالم 2022، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 الجاري بالدوحة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وتهدف الفعالية إلى التعريف بموروث وسباقات الهجن أمام زوار قطر، علاوة على الاعتزاز بالموروث وثقافته من خلال إظهاره بالمستوى اللائق أمام ضيوف قطر من مختلف أنحاء العالم.



وتقام على هامش الفعالية مجموعة من الأنشطة والعروض والعديد من المبادرات والمفاجآت عن الهجن، وستقام كل العروض المصاحبة في منطقة الشحانية.



من جهة أخرى، دشن الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري) شعار فعالية «الهجن وكأس العالم 2022» الذي يرمز إلى الهجن العربية، وفي الوقت نفسه أخذ بتصميمه شكل كأس العالم 2022، ليكون دلالة رمزية واضحة للفعالية والبطولة.



في هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن عبدالله الكواري: تأتي فعالية «الهجن وكأس العالم 2022» بالتزامن مع مونديال قطر حيث تعتبر فرصة مناسبة لإبراز رياضة الهجن وإيصالها إلى العالم، لافتا إلى أن الفعالية ستتضمن توقيع ميثاق للهجانة، بحيث أن يكون هذا العمل جماعيا على مستوى الدول مما يسهم في إبراز وانبثاق أفكار مستحدثة تخدم هذا المجال، مضيفا أن هناك برنامجا خاصا للضيوف أقامته اللجنة المنظمة على المستوى الرياضي والديبلوماسي لتعريفهم عن قرب على الهجن وكيفية إقامة السباقات بكل أشكالها.