

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم نظاما دوريا للكشف عن المنشطات وسط اللاعبين الدوليين، وهي عملية معقدة تشارك فيها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات، وفي كأس العالم الحالية في قطر، أجرى الاتحاد الدولي 2846 فحصا للاعبين من مباريات التصفيات حتى انطلاق البطولة في قطر، وخضوع أي لاعب تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي للفحص بمعدل 4.5 مرات وذلك منذ يناير 2022 حتى الآن.



ووفقا لـ«فيفا» فإن ملخص عمليات الفحص الخاصة بمونديال قطر يتمثل في الآتي:



٭ أشرف «فيفا» ووكالات مكافحة المنشطات والاتحادات القارية على 2846 فحصا.



٭ بلغ عدد الفحوص التي أجريت بواسطة فيفا مباشرة 1433 فحصا لما مجموعه 3909 عينات (1433 عينة من البول، و1310 عينات من اللعاب، و1060 عينة من الدم، و106 عينات من دم جاف أي ناتج عن جروح).



٭ 78% من العينات التي فحصت بواسطة «فيفا» كانت من لاعبين في غير وقت المنافسات، مقابل 22% وقت المنافسات (تعتبر العينات التي تؤخذ بداية من الساعة 11:59 ليلا حتى نهاية المنافسة داخل وقت المنافسات).



٭ بداية من 21 نوفمبر 2021 أجرى «فيفا» 1064فحصا في أوقات غير محددة قبل المنافسات، وفيها تم إجراء الفحص على 2968 عينة.



٭ خلال المنافسات حتى نصف النهائي أجرى الاتحاد الدولي 369 فحصا بتحليل 941 عينة.



٭ في أوقات المنافسات خلال التصفيات أجرى 244 فحصا وشمل ذلك لاعبين اثنين على الأقل من كل منتخب في كل مباراة.



٭ جميع اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم خضعوا للفحص على الأقل مرة واحدة في السنة التي سبقت النهائيات.



٭ منذ يناير 2022 خضع كل لاعب مشارك في نصف النهائي للفحص بمعدل 4.6 مرة وبعضهم خضع للفحص 10 مرات.



٭ جميع العينات التي أخذت خلال المباريات تم تحليلها في مختبر قطر لمكافحة المنشطات المعتمد هو الآخر لدى الوكالة الدولية.