تمنيت مشاهدة «الفراعنة» وبدر المطوع في كأس العالم

بونو أفضل حارس.. وقطر أجادت تنظيماً وأسعدت الجميع



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، وهو لاعب وسط النادي العربي والمنتخب الوطني السابق طلال نايف، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:

ما توقعاتك لمواجهة المغرب وفرنسا في نصف النهائي اليوم؟



٭ المغرب بطل المفاجآت السعيدة في هذا المونديال، قدم أداء رفيعا ومتكاملا في جميع مبارياته، وأقصى أعلى الفرق الأوروبية تصنفيا لدى «فيفا»: بلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال تواليا، واليوم تنتظره مهمة صعبة أمام بطل العالم في النسخة السابقة، ورغم قوة المنافسة أتمنى أن نرى ممثل العرب في نهائي المونديال.



تقييمك لأداء المنتخبات العربية؟



٭ بشكل عام جاء الأداء جيدا، ومقبولا، باستثناء بعض المباريات، وهذا أمر وارد في بطولة عالمية يتعرض خلالها اللاعبون لضغوط عالية، وقد استمتعنا بتغلب الأخضر السعودي على الأرجنتين بكامل نجومه، فيما ظهر الدور المهم للاحتراف في تطور المنتخب المغربي بشكل واضح للعيان.



منتخب استحق التأهل الى دور الـ 16 ولم يحالفه التوفيق؟



٭ المنتخب السعودي كان يستحق التأهل للدور ثمن النهائي، لكن الإصابات كانت سببا في عدم إحراز النتيجة المرضية أمام پولندا والمكسيك، لكن بشكل عام فإن الأخضر كان على الموعد.



الأقرب لبلوغ النهائي؟



٭ على الورق الأرجنتين وفرنسا الأقرب للمباراة النهائية، لكن تبقى لكرة القدم مفاجآتها بغض النظر عن الفروقات الفنية بين المتنافسين.



من تتوقع أن يتوج بطلا للمونديال؟



٭ الأرجنتين، ولأسباب كثيرة في مقدمتها المستوى الرائع الذي يقدمه ليونيل ميسي.



منتخب تشجعه؟ وآخر تمنيت أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أشجع البرازيل، لكنه خرج على يد كرواتيا بركلات الترجيح للأسف، وكم تمنيت أن يكمل المنتخب السعودي طريقه إلى دور الـ16، خاصة أن الفريق يستحق وبجدارة التأهل، لكن لكرة القدم حساباتها الغريبة أحيانا.



من بنظرك الحصان الأسود للمونديال؟



٭ المغرب كان «الحصان الأسود والأحمر» للمونديال وبجدارة، وحقق أحلام العرب في كأس العالم.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ بلا منازع ليو ميسي قدم أفضل أداء، وكان عاملا رئيسيا في تأهل الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي، وأتمنى أن يكمل المشوار نحو النهائي والفوز بالكأس ليأتي تكريما لمسيرة طويلة من التألق والابداع.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ الظهير الأرجنتيني الأيمن مانويل مولينا.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس المغرب ياسين بونو قدم مستويات عالية، وكان أحد أسباب تأهل المغرب للدور نصف النهائي.



كيف تنظر الى صراع الهدافين في البطولة؟



٭ سينحصر بين ليونيل ميسي وكليان مبابي، وأعتقد أن ميسي سيكون هداف المونديال.



هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا بمستوى جيد حتى الآن؟



٭ على الجانب الفني ميسي تفوق كثيرا، وكان حاسما مع فريقه، بينما رونالدو لم يلعب بشكل أساسي، ويبدو أن مستواه تأثر سلبا بالأحداث التي سبقت كأس العالم مع ناديه مان يونايتد أو خلال البطولة مع مدربه سانتوس.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدت منتخب مصر «الفراعنة»، وتمنيت مشاهدة بدر المطوع في كأس العالم.



كيف تنظر الى تنظيم قطر نسخة مونديال 2022؟



٭ قطر أجادت في تنظيم البطولة بشهادة الجميع وأسعدتنا نحن العرب جميعا بما حققته وشعرنا بالفخر. وأعتقد ان هذه النسخة لن يتم تنظيم بطولة مثلها مرة أخرى.