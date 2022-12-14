متابعة: هادي العنزي



تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم بعد تغلبه على نظيره منتخب كرواتيا 3-0 في مواجهة الدور نصف النهائي، التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «لوسيل» في قطر، لينتظر منتخب «التانغو» الفائز من مواجهة اليوم التي تجمع المغرب وفرنسا حامل اللقب.



بداية نشطة شهدها الشوط الأول بين الفريقين، وجاءت الدقائق الخمس الأولى بأفضلية لـ«التانغو»، انطلاقة أولى لمولينا من الجهة اليمنى، وتبعها اينزو فرنادنيز بثانية من الجهة الأخرى، ولم يتأخر الرد الكرواتي على الانطلاقة الأرجنتينية، فأخذوا المبادرة في الدقائق العشرة الأخرى، ولكن دونما تهديد حقيقي لمرمى الحارس ايميليانو مارتينيز، وجاءت أول ركنية في المباراة بعد مرور 16 دقيقة.



وجاء أول تهديد لمرمى كرواتيا عبر انزو فرناديز بتسديدة تكفل بها الحارس دومنيك ليفاكوفيتش (25)، ورد فريق المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بهجمة منظمة انتهت عند جوزيب يورانوفيتش لكنه أرسلها عالية عن المرمى الأرجنتيني (30)، وما هي إلا لحظات معدودة حتى كشر «التانغو» عن انيابه، انفرد ألفاريز بحارس كرواتيا ليفاكوفيتش ليعرقله في منطقة الجزاء، يترجمها ليونيل ميسي بتسديدة سكنت أعلى الزاوية اليمنى للمرمى الكرواتي مسجلا أول أهداف القمة اللاتينية ـ الأوروبية (34)، وليعادل الفرنسي كليان مبابي بـ 5 أهداف لكل منهما في صدارة الهدافين، وليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بـ 11 هدفا.

وفي ظل ربكة الدفاع الكرواتي ورغبة سريعة في التعويض، انطلق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من ملعبه ليشق طريقه نحو المرمى الكرواتي متجاوزا المدافعين واحدا تلو الآخر، ليسجل هدف التعزيز لفريقه (39)، وكاد ألفاريز يضيف الهدف الثالث برأسية لكن يقظة الحارس الكرواتي حالت دون تسجيله الهدف الشخصي الثاني (42)، وفي الدقيقة الأخيرة سدد جوزيب يورانوفيتش لكن مارتينيز أنقذ مرماه وحافظ على نظافة شباكه (45)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 2-0.

ضغط كرواتيا مبكرا في بداية الشوط الثاني، لكنه لم يهنأ بذلك كثيرا، قوبل بحائط صد جماعي، يدافع ككتلة واحدة، ويهجم سريعا كمجموعة متجانسة، وكاد ميسي ان يقتل المواجهة بهدف ثالث، لكن تسديدة من داخل منطقة الجزاء صدها البارع ليفاكوفيتش (58).



وأجرى ليونيل سكالوني تبديلا تكتيكيا بإخراج باراديس ليشرك بدلا منه اليساندرو مارتينيز لتعزيز الصلابة الدفاعية أمام الهجمات الكرواتية التي لا تهدأ، معتمدا على الهجمات المرتدة، التي جاءت إحداها لتهدم آمال كرواتيا بالعودة، وعبر «الساحر الأوحد» في المونديال، ميسي، يتقدم ويتجاوز دفاعات كرواتيا، ليقدم هدية لا ترفض لألفاريز ليسجل منها الأخير هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده (73)، وحاول إيفان بيريشيتش تقليص الفارق لكنه لم يكن محظوظا أمام براعة الحارس مارتينيز، وحاول زملاء مودريتش حتى بعد مغادرته الملعب، لكن محاولاتهم لم تؤد أي منها لهز شباك الأرجنتين، لينتهي الحلم الكرواتي بالتأهل الثاني تواليا لنهائي كأس العالم على أقدام ميسي وزملائه.