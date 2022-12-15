

حنان عبد المعبود



نظمت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورشة عمل تحت شعار «انعكاسات عوائق التنمية الصحية على مريض السرطان» بالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأدارتها استشاري الطب النووي عضو اللجنة التنفيذية في «كان» د.إيمان الشمري.



وقال أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان رئيس الورشة د.خالد الصالح إن من أهدافها تسليط الضوء على أهمية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للوصول للتغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوائق التي تواجه الخدمات ومقدميها، مضيفا أن الدول الأكثر تقدما مازالت تعاني بنسبة 15% من ارتفاع إنفاق المستشفيات بسبب عدم اكتمال جودة الرعاية الصحية، أما البلدان النامية فهذا الرقم يتعدى 30%، وبسبب عدم جودة الخدمات تعاني المستشفيات في الدول المنخفضة الدخل من 10% من إصابة المرضى بالعدوى، وفي الدول الغنية تنخفض النسبة إلى 7%.



وشهدت الورشة مشاركة مدير إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه والتي تحدثت عن تعزيز أنماط حياة أكثر صحية للوقاية من الأمراض، ومشاركة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية والتي مثلتها د.سارة العبد الهادي والتي تناولت دور الرعاية الأولية المحوري في تحسين الأمن الصحي، ومشاركة إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة، بينما قدم د.خالد الصالح محاضرة حول العقول المهاجرة بين عوامل الجذب وعوامل الطرد.