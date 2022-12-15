هادي العنزي



ذكر المدرب المساعد لفريق الساحل بدر العنزي أن فريقه تأثر بالهدف المبكر الذي أحرزه القادسية في مباراة الفريقين اول من امس ضمن الجولة الـ 10 لدوري «زين» للدرجة الممتازة وانتهت لمصلحة فريقه 1-4، وقال: «حاولنا البقاء هادئين بعد البداية القوية للخصم، وحرصنا على أن نرفع معدل التركيز خلال الشوط الأول، حتى تمكنا من خطف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق». واشار العنزي إلى أن الساحل دخل بشكل مغاير في الشوط الثاني، وبادرنا بالضغط على القادسية، لوضع لاعبيه تحت الضغط، وتمكنا من خلق عدة فرص حقيقية للتسجيل، وترجم اللاعبون الأفضلية بعدة أهداف، لنحقق نتيجة مميزة أمام فريق كبير»، لافتا إلى أن الجهازين الإداري والفني سعيا لإخراج اللاعبين من أجواء الخسارة أمام السالمية بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي لكأس سمو ولي العهد الأسبوع الماضي. وأكد العنزي أن الساحل يعيش فترة جيدة، بعدما تمكن من تحقيق 7 انتصارات وتعادل وحيد مع الشباب، وهذا يرجع إلى الروح التي امتاز بها اللاعبون، وحرصهم على تعويض البداية غير الموفقة مطلع الموسم الحالي.