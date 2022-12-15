أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر دعم المحافظــة للمشاريع والمعـــارض التراثية التي تقام في كل المراكز والمـــدارس وذلك لما لها من أهمية في ترسيخ مــــاضي الآبــــاء والأجـــداد.



جاء ذلك خلال استقباله لمدير ثانوية ثانوية فلسطين خالد المحيني ورئيس فريق إكسبو 965 محمد كمال وعالية دشتي مديرة مدرسة بيان ثانوية بنات وآمال القلاف مديرة مدرسة السالمية ثانوية بنــــات في مكتبـــه بديــوان عام المحافظة صباح أمس.



كما قال الأصفر إن اهتمام المحافظة بهذه المناسبات يأتي ضمن الواجبات المنوطة بها وللمحافظة على الهوية الوطنية في جميـــع المناسبات وفي مناسبات الأعياد الوطنية على وجه الخصوص.



في الختام تقدم محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة بالشكر لمديري المدارس وفريق إكسبو 965 على مـــا يقدمونه من مجهود لخدمة جموع الطلبة والطالبات وتقديم كل أنواع الدعم لهم.