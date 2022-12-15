مفرح الشمري



بعد إصدار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا بتشكيل لجنة لاختيار عميد جديد للمعهد العالي للفنون المسرحية، فبعد التحية لأعضاء اللجنة نتمنى منكم اختيار الافضل لقيادة المعهد العالي للفنون المسرحية في الفترة المقبلة في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا من تطور في المسرح وأدواته ومخرجاته حتى تبقى الكويت دائما رائدة في المسرح، كما نتمنى لمن يريد الترشح لهذا المنصب ان يضع مصلحة طلاب المعهد أمام عينيه حتى يستفيد هؤلاء الطلبة ويساهموا في إبراز الحركة المسرحية وهذا لم يتم إلا بنبذ الخلافات التي نسمع عنها بين فترة وأخرى بين أعضاء هيئة التدريس مما يؤثر ذلك على حصيلة الطلبة التعليمية خصوصا ان هناك بعض اعضاء هيئة التدريس يستغلون بعض الطلبة لتصفية حساباتهم مع بعض زملائهم في المهنة!



ونتمنى أيضا ممن يترشحون لهذا المنصب ان تكون خطة عملهم واضحة امام لجنة الاختيار، لأن هذا الأمر سيساعد كثيرا اللجنة باختيار الأفضل لقيادة المعهد العالي للفنون المسرحية الفترة المقبلة، بخطة عمل واضحة للعيان، خطة تعتمد على ايجاد بيئة دراسية صحية بعيدا عن «الخلافات» و«العناد» حتى تعود بالفائدة على طلبة المعهد.. أمنيات نتمنى تحقيقها من أجل الكويت ومسرحها العتيق.