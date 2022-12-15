ربط إلكتروني مع وزارات الدولة خلال إنجاز معاملات الجنسية والجوازات

تحويل تدوين بيانات الجنسية من يدوي إلى طباعة إلكترونية قريباً

تطوير نظام الموظف الشامل واستحداث خدمات إلكترونية شاملة

انتقال إدارة الجنسية والجوازات إلى مبنى جديد متطور في منطقة الشويخ قريباً

الانتهاء من إضافة خدمة إصدار صورة طبق الأصل لجواز السفر عبر موقع «سهل»

تقديم مشروع قانون لمجلس الأمة لمعاملة زوجة المواطن كالكويتية لحين منحها الجنسية

منح جواز سفر مادة 17 لـ «البدون» للعلاج والدراسة وزوجة الكويتي وأبناء الكويتية

سحب جواز سفر الكويتي ممن يسيء لسمعة البلاد في الخارج من صلاحيات الوزير

تقييم سنوي لموظفي الإدارة يُرفع للشؤون الإدارية وآخر دوري لرفع الكفاءة

أجرى الحوار: منصور السلطان

أكد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فواز الخالد، ان مشروع الخدمة الذاتية بتجديد وتسليم جواز السفر عبر الأجهزة التي وضعت في مراكز الهوية الوطنية الستة نجح وفق ما رسم له دون حدوث اي أخطاء أو مشاكل إلكترونية، كاشفا عن وجود خطة مستقبلية لزيادة أجهزة تسليم الجوازات وتوزيعها في المجمعات التجارية. وكشف اللواء الخالد عن ان هناك مشروعا قيد الدراسة لتحويل الجنسية من التسجيل اليدوي الى طباعة إلكترونية، وذلك لتلافي بعض الأخطاء خلال التسجيل اليدوي بالإضافة الى الإنجاز السريع. وأضاف الخالد خلال حوار خاص مع «الأنباء» انه تم الانتهاء من برنامج خاص لإصدار صورة طبق الأصل لجواز السفر سينضم لموقع «سهل»، وذلك ليستفيد منه أبناؤنا الطلبة في الداخل وفي الخارج خلال التقدم للتسجيل في الجامعات والوزارات ويحمل «باركود» للتحقق من شخصية حامله. وأوضح انه تم تطوير العمل بنظام الموظف الشامل في الإدارة واستحداث الطرق الإلكترونية عبر الـ «أونلاين» ليكون الموظف حاليا دوره التدقيق وإرشاد المواطنين فقط. وكشف اللواء الخالد عن ان هناك قانونا عرض على مجلس الأمة خاصا بمنح الجنسية لزوجة الكويتي وفق المادة «الثامنة» يتضمن حصولها على معاملة الكويتية لفترة محددة حتى حصولها على الجنسية، بعد موافقتها على التنازل عن جنسيتها الأصلية.وأكد الخالد ان هناك عملا متواصلا على مدار السنة لإنجاز كشوفات لتجنيس أبناء المواطنات الأرامل والمطلقات لرفعها الى وزير الداخلية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء متى طلب منه. وأوضح الخالد ان منح جواز سفر مادة 17 لـ «البدون» يخضع لشروط عدة، منها العلاج والدراسة والحالات الإنسانية، وزوجة المواطن التي تطلب منح هذا الجواز لها، وذلك بعد التدقيق ومخاطبة جهات أمنية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وكشف اللواء الخالد عن ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستنتقل عما قريب الى المبنى الجديد المخصص لها في منطقة الشويخ الصناعية موقع مبنى هجرة العاصمة سابقا، في السطور التالية مزيد من التفاصيل عن مجريات الحوار .



أولا، حدثنا عن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وما الإدارات التابعة لها وما طبيعة عملها؟



٭ الإدارة العامة للجنسية والجوازات شاملة لها 5 إدارات وأضيفت لها إدارة سادسة (الجنسية - الجوازات - المكتب الفني - مكتب البحث والمتابعة - الإدارية - إدارة مراكز الهوية الوطنية)، كل إدارة لها طبيعة عمل وقوانينها ولها عمل خاص محدد من الوزارة وشاملة لجميع القوانين، كما أن العمل داخل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية قائم على المنهجية الحديثة تواكب التطور والتسلسل الإداري حتى يكون العمل متميزا خلال إنجاز المعاملات بكل دقة وسرعة.



ما خططكم لتطوير العمل؟



٭ أنجزنا 6 مشاريع: إنجاز المعاملات، تجديد الجواز أونلاين وتسلمه عن طريق الأجهزة وهذا المشروع لاقى ترحيبا وثناء من المواطنين وموزعا على 6 إدارات، ومستقبلا سيتم توزيع أجهزة جديدة في المولات، كما أن هناك مشروع تحويل تدوين بيانات الجنسية من يدوي الى إلكتروني «طباعة» وإلغاء الخط اليدوي وايضا مشروع تجديد الجواز 10 سنوات بعد عمر 21 عاما، حيث كان في السابق بعد الـ 30 عاما.



كما أن هناك مشروعا لإصدار صورة طبق الأصل لجواز السفر عن طريق موقع «سهل» وهذا يفيد ويسهل العمل للطلبة في الداخل او في الخارج وهو يعتبر إثباتا لجواز السفر في حال الفقد أو الضياع ويستخدم في التقديم للجامعات والوزارات وبه باركود للتحقق من الشخص حامل هذه الصورة.



هل تطور العمل في الإدارة بنظام الموظف الشامل؟ وهل تم استحداث نظام جديد للعمل؟



٭ نعم كان العمل في السابق بنظام الموظف الشامل وقد تطور واستحداث العمل عن طريق الأونلاين، ودور الموظف حاليا فقط التدقيق على المعاملات وإرشاد المواطن لحل بعض الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهه، وكل ذلك من أجل خدمة المواطن وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجهه خلال تقديم معاملته.



لماذا تم توقيف صرف الجنسية لزوجة الكويتي التي تتوافر فيها الشروط؟ وما الشروط التي حددها القانون لزوجة الكويتي؟



٭ هناك مشروع قانون عرض على مجلس الأمة بالنسبة لمنح الجنسية لزوجة الكويتي (المادة الثامنة) ومن أبرز الامتيازات التي تحصل عليها زوجة المواطن في هذا المشروع لحين الحصول على الجنسية، التعامل معها معاملة كويتية دون الحصول على الجنسية لفترة محددة.



أما بالنسبة للشروط فإلى الآن هي قيد الدراسة للتوصل إلى أفضل الحلول بما يفيد الأسرة الكويتية.



هل هناك شروط محددة لتقديم إعلان الرغبة؟



٭ يتقدم الزوج مع زوجته حتى تعلن رغبتها بالحصول على الجنسية الكويتية ومن ثم يتم التدقيق على المستندات ومخاطبة الجهات الأمنية لخلو سجلها الجنائي ومن ثم تتم الموافقة على الطلب وكتابة مذكرة بذلك ورفعها لوزير الداخلية.



ما الشروط التي لابد ان تتوافر لأبناء الكويتية المطلقة او الأرملة حتى يتم منحهم الجنسية؟



٭ هناك عمل متواصل على مدار السنة لإنجاز كشوفات خاصة لأبناء المواطنة من الأرامل والمطلقات ومتى ما جهزت هذه الكشوف يتم رفعها إلى الوزير تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء متى ما طلب منه. وللعلم، هناك شروط منها أن يكون الزوج متوفى او مطلقة طلاقا بائنا وان يكون مضى على طلاقها 7 سنوات وان توافق الأم على منح الجنسية لأبنائها، أما بالنسبة للأرملة فلابد ان يمضي على وفاة زوجها 5 سنوات، وموافقتها.



مشروع الخدمة الذاتية لتسليم جوازات السفر والتي بدأت منذ عدة أسابيع هل تم تقييم الخدمة؟



٭ مشروع الخدمة الذاتية هو تسلم جواز السفر عن طريق الأجهزة المنتشرة في المحافظات الست وتلافي جميع السلبيات بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، حيث يتم الآن تقديم المعاملة «أونلاين» او تقديمها في الإدارات التابعة لنا ومن ثم يتسلم الجواز عن طريق هذه الأجهزة خلال أقل من دقائق، وللعلم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالتعاون مع نظم المعلومات قامت بعمل عدة تجارب وذلك لتلافي أي أخطاء او مشاكل إلكترونية قد تحدث والتوصل الى أقل مدة زمنية لتسلم المواطن لجواز سفره، ولله الحمد نجح هذا المشروع بسبب وعي المواطن وحرصه على مواكبة التطور بالإضافة الى النظام الآلي المستخدم في هذا المشروع.



هل لديكم نية لزيادة أجهزة تسليم الجوازات؟



٭ نعم هناك مشروع وخطة مستقبلية لزيادة أجهزة تسليم الجوازات الذاتية وتوزيعها على مطار الكويت الدولي والمجمعات التجارية



والأسواق الكبيرة، وذلك لتسهيل إنجاز المعاملة على المواطنين.



كم عدد معاملات تجديد الجوازات التي قدمت عبر «الأونلاين»؟



٭ تم إنجاز ما يقارب 16926 معاملة «أونلاين» للجوازات والجنسية، بالإضافة الى ما يقارب 13 ألف معاملة «أونلاين» بتسلم جوازات عبر أجهزة التسليم وقد أحس المواطن والمواطنة خلال التقديم عبر الأونلاين بالتسهيل في إنجاز المعاملة.



هل لديكم نية لتقديم جميع معاملات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عبر «الأونلاين»؟



٭ نعم، هناك مشروع مستقبلي وقد بدأنا حاليا في تقديم معاملات الجوازات وصورة طبق الأصل، وفي المستقبل القريب جدا سيتم تطبيق عدة خدمات لخدمة المواطن ويأتي كل هذا ضمن عدة مشاريع تقوم بها وزارة الداخلية بتنفيذها بتوجيهات وإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتسهيل العمل على المراجعين والموظفين ولتلافي الأخطاء التي قد تحدث أحيانا.



هل هناك ربط إلكتروني بينكم وبين الوزارات الأخرى خلال استخراج جوازات السفر؟



٭ طبعا، هناك ربط بين الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والجهات الأخرى للاستعلام عن صاحب العلاقة وإن كان غير مطلوب أو عليه استحقاقات مالية وعلى ضوء ذلك يتم منحه او الطلب منه مراجعة الجهة المطلوب لها.



ما أسباب سحب جواز سفر المواطن؟ ومن المخول بهذا الأمر؟



٭ هي صلاحية مطلقة لوزير الداخلية، ومن يسئ لسمعة البلد في الخارج او يستخدم الجواز للغرض غير المنوط به يتم سحب الجواز منه فور وصوله البلاد ولا يسترجع إلا من قبل وزير الداخلية.



الجواز الكويتي له عدة نماذج، ما هذه النماذج؟ وما الألوان الخاصة به؟



٭ الجواز الكويتي له 4 نماذج، وهي الخاص ولونه أخضر والديبلوماسي أحمر والجواز العادي أزرق والمؤقت رمادي والجواز الديبلوماسي والخاص يطبع ويصرف في وزارة الخارجية.



ما الإجــراءات فــي حال فقدان المواطن جواز سفره؟



٭ إذا كان في الخارج يراجع السفارة ومن ثم تتم مخاطبتنا عن طريق وزارة الخارجية، وبعد التدقيق تتم الموافقة لإعطاء وثيقة سفر اضطرارية من قبل السفارة لدخوله البلاد ومن ثم يتم التحقيق معه وإصدار جواز سفر له وإلغاء القديم، وإذا فقد في البلاد تتم مراجعة الإدارة العامة وعمل تحقيق وإعلان في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والتعميم على المنافذ، بعد ذلك بفترة يتم صرف جواز سفره.



جواز مادة 17 هل هذا الجواز مؤقت ولا يصلح للسفر به لبعض البلدان؟



٭ جواز مادة 17 هو جواز كويتي رسمي مؤقت يعطى للحالات الاضطرارية والإنسانية مثل العلاج والدراسة، وزوجة المواطن الكويتي وأبناء الكويتية.



وهل يعطى لبعض الوافدين الذين يحملون إقامة؟



٭ يعطى بموافقة وزير الداخلية للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت، وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.



ماذا عن العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع؟



٭ يتم تقديمه حسب جهة عمله، وفق الشروط والضوابط الخاصة بالجواز بالتعاون مع الإدارة العامة لقوة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والقوة البشرية التابعة لوزارة الدفاع ويتم بعدها مخاطبة الجهات المختصة للموافقة على إعطائه الجواز من عدمه.



هل لديكم تراسل مع جهات أخرى في حال صرف جواز مادة 17؟



٭ طبعا هناك تدقيقات وبحث أمني مع جهات تابعة لوزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبعد أن تأتي الموافقات يتم منحه جواز السفر.



أين وصل مشروع طباعة الجنسية بدلا من التسجيل اليدوي؟



٭ المشروع قيد الدراسة لتحويل الجنسية من التسجيل اليدوي الى طباعة إلكترونية، وذلك لتلافي بعض الأخطاء خلال التسجيل اليدوي، بالإضافة الى سرعة إنجاز إنهاء المعاملة وتسليمها للمتقدم.



الكثير يتحدث عن أن هناك ملفات عالقة، أو بالأصح ملفات جنسية موقوفة لأسباب قانونية، ما الأسباب؟ وأين وصل هذا الأمر؟



٭ نعم هناك ملفات عالقة لمواطنين منذ سنوات، وذلك لأسباب قانونية، أو لطلب استكمال مستندات ولم يأتوا بها الى الإدارة، لذلك يتم التعليق أو بالأصح إيقاف معاملاتهم في الجنسية والجوازات فقط حتى يستكملوا مستنداتهم المطلوبة.



هل هناك قضايا ضبطت من إدارات أخرى بوزارة الداخلية لمزدوجي الجنسية وتمت إحالتها إليكم؟ وما الإجراءات؟



٭ حاليا لم تحصل هذه القضايا ولم ترد إلينا من أي إدارة في وزارة الداخلية ضبط مزدوج جنسية.



ما الفرق بين إسقاط أو فقد الجنسية وسحبها؟



٭ أولا فقد الجنسية الكويتية يأتي بقرار من السلطة التنفيذية، ويكون بإصدار مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء يقرر التجريد من الجنسية الكويتية، وأما فيما يتعلق بسحب الجنسية «بالنسبة للمتجنس» وهو لا يرد إلا على حالات اكتساب الجنسية بالتجنس كما جاء بالمادة 13 من قانون الجنسية في صياغته عام 1959، حيث نص على انه «يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام سحب الجنسية الكويتية في الحالتين الآتيتين أولا: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريقة الغش او بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجسية ممن اكتسبها معه بطريقة التبعية أو اذا حكم عليه خلال 5 سنوات من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف تزول في هذه الحالة الجنسية عن صاحبها وحده».



أما إسقاط الجنسية الكويتية (بالنسبة للجنسية الأصلية والجنسية بالتجنس) فقد نظمها المشرع في المادة 14 من قانون الجنسية ويكون الإسقاط لكل من يتمتع بالجنسية الكويتية في وقت وقوع السبب الموجب لفقد الجنسية سواء كانت جنسية أصلية (مادة اولى) او جنسية بالتجنس.



هل تم استقبال طلبات الحصول على الجنسية؟



٭ نعم تم استقبال طلبات كثيرة للحصول على الجنسية لزوجات الكويتي وأبناء الكويتية الأرامل والمطلقات وقد تم التدقيق على هذه الطلبات ومراسلة الجهات المختصة وتجهيزها.



منذ سنوات ونحن نسمع عن مبنى جديد للجنسية والجوازات بدل المبنى المتهالك والمستأجر، أين وصل هذا المشروع؟



٭ وصل هذا المشروع الى الانتهاء، حيث ستنتقل الإدارة في القريب العاجل الى المبنى الجديد المتطور الكائن في منطقة الشويخ الصناعية - مبنى إدارة هجرة العاصمة السابق بعد ان انتهى العمل في بنائه ويتم حاليا تجهيزه بالأجهزة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات التابعة لوزارة الداخلية وأيضا تجهيزه بالأثاث.



هل هناك تقييم خاص بموظفي الإدارة؟



٭ طبعا هناك تقييم سنوي يتم رفعه للشؤون الإدارية، وهناك أيضا تقييم دوري من قبل مديري الإدارات، وذلك لرفع كفاءة الموظفين العاملين في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.





اللواء الخالد: جئنا لخدمة الكويتيين.. وبابنا مفتوح



حرص مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية اللواء الشيخ فواز الخالد، على تطبيق سياسة الباب المفتوح واستقبال المراجعين وتذليل العقبات أمامهم، وإعطاء الأمر لجميع مديري الإدارات بمنع إغلاق أبواب مكاتبهم وفتحها خلال الدوام الرسمي واستقبال المراجعين والخروج للمراجعين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإنجاز معاملاتهم خلال وقت قصير.



يذكر أن اللواء الخالد اجتمع في وقت سابق مع مديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام طالبا منهم خدمة المواطنين، مؤكدا انه جاء الى هذا الكرسي لخدمة الناس لا للجلوس عليه، ولا مكان لأي موظف في الإدارة لا يخدم أهل الكويت.





باقة ورد إلى المقدم العدواني





كل الشكر والتقدير للمقدم مساعد خالد العدواني مدير مكتب اللواء الشيخ فواز الخالد، لحرصه الدائم على استقبال المراجعين من الصباح الباكر ومساعدته لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسلم معاملاتهم وإنجازها خلال وقت قياسي.



وبدورها، «الأنباء» تثني على دور المقدم العدواني وتتمنى له دوام التوفيق في خدمة المراجعين.