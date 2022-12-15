كشف رئيس مجلس الأمناء في كلية بوكسهل الكويت د. عبدالرحمن الشايجي ورئيس الكلية د. علي عريفة عن تجديد الاتفاقية ما بين كلية ما بين كلية بوكسهل الكويت والجامعة الأم في استراليا لمدة 3 سنوات إضافية مع توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل تطوير برامج البكالوريوس التي سوف تطرح قريبا ليتسنى لطالبات الكلية وخريجي الدبلوم من استكمال دراساتهن العليا في درجة البكالوريوس وقد علق رئيس مجلس الأمناء في كلية بوكسهل الكويت د. عبدالرحمن الشايجي: «نحن نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الجامعة الأم في أستراليا لكونها واحدة من افضل وأهم المؤسسات التعليم العالي في استراليا والحاصلة على أعلى تقويم من ناحية البرامج التدريبية، هذا إضافة لتحصلها على نتائج متميزة فيما يتعلق بالجودة الأكاديمية وكيفية تطوير مهارات التفكير والأبحاث العلمية والتعليم الذاتي للطالب وإشراكه في العملية التعليمية، بالإضافة الى حصولها على أفضل النتائج من ناحية الخدمات الطلابية».

من جانبه، أكد رئيس كلية بوكسهل الكويت د. علي عريفة أن تجديد وتوسيع هذه الاتفاقية يقدم فرصة حقيقية لخريجات بوكسهل الكويت من استكمال درجة البكالوريوس في برامج أكاديمية وعملية توفر للهيئة التدريسية فرصة تبادل الخبرات الاكاديمية ومبادرات البحوث المشتركة مع نظرائهم في الجامعة الأم في استراليا.