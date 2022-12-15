

أشار تقرير إعلامي أمس إلى أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) يرغب في مواصلة مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.



وأشارت صحيفة «كوريو دي مانيا» البرتغالية إلى رغبة رونالدو في مواصلة اللعب الدولي، دون أن تذكر الصحيفة أي تفاصيل أو مصدر.



وأوضحت أن رونالدو لا يرغب في ربط قراره بهوية المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب البرتغالي في الفترة المقبلة، في ظل وجود تقرير إعلامي يشير إلى أن فيرناندو سانتوس على وشك الرحيل من تدريب الفريق.



وكان سانتوس دائما من داعمي رونالدو، حيث فاز الاثنان معا مع المنتخب البرتغالي بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2016) في فرنسا.



ورغم هذا، وضع سانتوس لاعبه رونالدو على مقاعد البدلاء في بداية كل من مباراتيه أمام سويسرا بالدور الثاني والمغرب في دور الثمانية بالمونديال الحالي بعد الأداء المخيب للآمال من اللاعب في مباريات الدور الأول قبل أن يدفع به بديلا في كل من المباراتين.



وكان المنتخب البرتغالي فاز في المباراة الأولى على المنتخب السويسري 1-6 ولكنه خسر في الثانية أمام نظيره المغربي 0-1.



وشهدت كأس العالم 2022 في قطر المشاركة الخامسة لرونالدو في بطولات كأس العالم والمشاركة العاشرة له على التوالي مع المنتخب البرتغالي في البطولات الكبيرة (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية).



ويستحوذ رونالدو، الذي خاض 196 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي حتى الآن، على لقب الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 118 هدفا، كما أنه الهداف الأبرز على مستوى جميع منتخبات العالم.