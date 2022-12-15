

تواجد اسم نادي قطر من ضمن الأندية التي يشارك لاعبوها في الأدوار النهائية لمونديال قطر 2022، وذلك بسبب وجود المدافع بدر بانون في صفوف المنتخب المغربي.



ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 10 آلاف دولار لكل ناد عن كل يوم يوجد فيه لاعبه في المونديال تبدأ من 14 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، حيث أعلن أنه كجزء من التزامه بتقدير مساهمات أندية كرة القدم في إنجاح كأس العالم، وفتح الباب أمام الأندية لإرسال طلباتها في إطار برنامج توزيع الأرباح على الأندية الذي سيشهد توزيع 209 ملايين دولار على مختلف أندية العالم.



كما يتواجد ناديا اتحاد جدة والوحدة السعوديان ضمن الأندية التي يشارك لاعبوها في الأدوار النهائية، بوجود المهاجم عبدالرزاق حمد الله والحارس منير المحمدي ضمن صفوف المنتخب المغربي، ومنح تأهل المغرب للمربع الذهبي أيضا وجود أحمد التكناوتي، ويحيى عطية الله، ويحيى جبران من الوداد الرياضي المغربي.



يذكر أن دوري «روشن» السعودي حل في المركز السادس كأكثر دوريات العالم دعما لمنتخبات المونديال بـ35 لاعبا، من بينهم 26 لاعبا يمثلون المنتخب السعودي.