

يتغيب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ عن حضور المباراة النهائية لمونديال قطر للمرة الأولى منذ نسخة عام 1986 بالمكسيك، وذلك بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.



وستقام المباراة النهائية الأحد المقبل في ستاد لوسيل، وكان باخ قد حضر مباراة الافتتاح يوم 20 نوفمبر الماضي، لكنه تعرض للإصابة بكورونا في الأسبوع التالي.



وقال باخ في تصريحات لصحيفتي «شتوتغارت نارخريشتين» و«شتوتغارت تسايتونج»: «كنت أخطط للسفر إلى قطر، ولكنني لن أسافر عملا بنصيحة الأطباء، لقد نصحوني بالتعامل بحرص بعد العدوى».



وأضاف: «إنها أول مباراة نهائية لكأس العالم أغيب عنها منذ عام 1986، هذا أمر صعب بالنسبة لي».