

قدم المدرب البرتغالي باولو بينتو وداعا مؤثرا لكوريا الجنوبية، واصفا سنواته الأربع كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم بأنها «تجربة جميلة لن أنساها أبدا».



وكان بينتو أعلن استقالته من منصب المدير الفني لمحاربي التايغوك بعد الخسارة 4-1 في الدور ثمن النهائي ضد البرازيل في مونديال قطر 2022 الأسبوع الفائت.



قال في بيان: «انا ممتن بشكل خاص لجميع اللاعبين، لاحترافهم وأخلاقياتهم في العمل وسلوكهم»، مضيفا لقد منحوني فرصة الحصول على واحدة من أجمل التجارب في حياتي، والتي لن أنساها أبدا، شخصيا، ليست لدي كلمات لأشكركم جميعا على الاحترام والمودة والدعم التي أظهرتموها خلال هذه التجربة الرائعة.



وذكرت وكالة يونهاب أن الاتحاد الكوري سيعين خليفة بينتو في فبراير المقبل.