

القاهرة - سامي عبدالفتاح



غادر القاهرة أمس متوجها إلى الدوحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور نهائي كأس العالم بدعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم، وهي دعوة كانت من بداية المونديال، إلا أن الخطيب اعتذر عنها مبكرا بسبب انشغاله باتفاقات الرعاية الجديدة للأهلي.



وقبل المغادرة الى الدوحة حرص الخطيب على استقبال لاعب الاهلي السابق الأنغولي أمادو فلافيو، خلال زيارته مقر النادي بالجزيرة، حيث أهدى اللاعب درع وقميص الأهلي تقديرا لتاريخه المميز مع القلعة الحمراء.



ولعب فلافيو مع الأهلي 4 مواسم سطر خلالها تاريخا كبيرا، وحصد العديد من ألقاب الدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي إلى جانب تحقيق برونزية مونديال الأندية في 2006.