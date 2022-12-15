

اعترف زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بأن ليونيل ميسي قدم العرض الذي توقعه فريقه، ليقود المنتخب الأرجنتيني للعبور إلى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، وإنهاء الحلم الكرواتي، وقال داليتش: «لا يوجد ما يقال عن إمكانات ميسي، في آخر 15 عاما، إنه على الأرجح أفضل لاعب في العالم، مجددا كان جيدا للغاية وخطيرا، لقد صنع الفارق في الإمكانات لصالح الفريق الأرجنتيني، وكانت لديه هذه القدرات المتفجرة والبراعة الفنية في الأداء مرتفعة للغاية، إنه ميسي الحقيقي الذي توقعنا رؤيته».



وأشار المدرب الكرواتي داليتش إلى أنه ربما تكون مباراة الأرجنتين في قبل النهائي بمنزلة نهاية جيل لوكا مودريتش ورفاقه مع كأس العالم، مضيفا أن الكثير منهم كبروا في السن، وبالنسبة لكأس العالم 2026 علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث حينها، لقد حققنا إنجازات كبيرة للمنتخب الكرواتي الوطني، والكثير من اللاعبين لديهم إمكانات كبيرة، وأعتقد أن هذا الجيل سينهي مسيرته من خلال يورو 2024، لدينا نهائيات دوري الأمم الأوروبية، وهو جيل رائع بلغ المربع الذهبي مرتين متتاليتين.



وقال داليتش: «كان سيصبح من الرائع أن نفوز بميدالية ذهبية لتتويج هذا الجيل».



ولدى سؤاله عن مصيره مع منتخب كرواتيا، أوضح داليتش «سأكمل عقدي حتى 2024 وكأس أمم أوروبا، وفي غضون ستة أشهر ستكون لدينا نهائيات دوري أمم أوروبا، ثم ستكون لدينا تصفيات كأس العالم، خطتي وهدفي الصعود بكرواتيا الى يورو 2024».



من جانبه، أبدى قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام الأرجنتين، وقال بعد المباراة: «هذا أسوأ حكم رأيته (الإيطالي دانييلي أورساتو)، لا أقول ذلك لأننا خسرنا لكن هذه هي الحقيقة»، مضيفا: كنا الطرف الأفضل في المباراة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الأرجنتين، وتمنى لوكا، تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم، لكونه أفضل لاعب في التاريخ لإنهاء مسيرته الدولية على أفضل ما يكون، وقال: «أتمنى أن يكون لقب كأس العالم من نصيب ميسي، يستحقه تماما، هو أفضل لاعب في التاريخ»، مضيفا: خسرنا اللقاء، وهذا يحدث في كرة القدم، علينا تهنئة الأرجنتين بهذا الفوز، فهم يستحقون بالطبع الذهاب للنهائي أكثر منا.



وعن رأيه في الأداء خلال المواجهة، قال مودريتش: «من الصعب علي تحليل هذا اللقاء الآن لأن تفكيري لايزال مشوشا، خسرنا اللقاء لكن سننافس على المركز الثالث، وأتمنى أن نفوز ونعود إلى كرواتيا بميدالية المركز الثالث، وبالتالي علينا الاستعداد جيدا، وعلينا الاستعداد ذهنيا وبدنيا وأعتقد أن الاستعداد الذهني أكثر أهمية».



وعن أسباب هزيمة كرواتيا أمام الأرجنتين، قال «لوكا»: «أعتقد أن الهدف الأول جاء من ضربة جزاء لم تكن صحيحة، وهذا ما جعلنا نلعب تحت ضغط، أعتقد أن ضربة الجزاء غيرت كل اللقاء»، مبينا: قبلها كنا نسيطر على المباراة، ربما لم نشكل خطورة على الخصم، لكننا كنا نستحوذ، لا أعتقد أن مثل هذه الضربات يمكن أن تعطى في مباريات كهذه، لكن بعدها مباشرة تلقينا الهدف الثاني، وعاندنا الحظ في ذلك، حيث كان من الصعب علينا العودة في المباراة بعدها»، لافتا إلى أن هناك مباراة أخرى في الانتظار، «وعلينا تقديم كل ما لدينا من أجل المركز الثالث وإسعاد جماهيرنا، المواجهة مهمة للغاية كي نتوج كل ما قدمناه في كأس العالم، فنحن نستحق ذلك».