

أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن ليونيل ميسي بدون شك يعد «أفضل لاعب على مر العصور» بعدما قاد منتخب «التانغو» للعبور إلى المباراة النهائية للمونديال، وإنهاء الحلم الكرواتي، وقال في تصريحات صحافية: «انه أفضل لاعب على مر العصور، في بعض الأحيان نقول ذلك لأننا أرجنتينيون، ربما هي أنانية، لكن ليس لدي أي شك في قول ذلك، إنه الأفضل في التاريخ، وأتشرف وفخور بتدريبه، ورؤيته وهو يلعب، إنه أمر مثير لأنه في كل مرة تراه يلعب يكون مصدر تحفيز هائل لزملائه، للناس وللعالم أجمع»، مضيفا لذا ليس هناك ما يقال بشأن ميسي، من الفخر تواجده بالفريق.



كما أثنى سكالوني على أداء جوليان ألفاريز، وقال: «جوليان قدم مباراة رائعة، ليس فقط بسبب تسجيله هدفين، أيضا لأنه كان عنصر مساعدة حقيقيا مع لاعبي خط الوسط»، مضيفا: في بعض الأحيان يكون لدينا لاعبون في خط الوسط، لأن الآخرين يغطون لاعبين آخرين، يتوجب عليهم تغطية الأجنحة، لقد قدم ألفاريز كرة متميزة وبذكاء.



ويرى ليونيل سكالوني أن فريقه لعب مباريات بشكل أفضل من مباراة كرواتيا، وقال: «اعتقد أننا لعبنا مباريات أفضل من تلك وخصمنا جعل الفوز أكبر لأننا واجهنا فريقا صعبا ولذلك هم وصيف كأس العالم الماضي»، مضيفا: بلغنا النهائي وهذا ما أردناه، وعائلتي ستشعر بالجنون، والفوز بتلك الطريقة في قبل النهائي هو أفضل راحة وأفضل علاج ممكن لقد تمكنا من جعل جميع اللاعبين يشاركون، وهذا أمر ضروري بالنسبة لي.



وأشار سكالوني إلى ان نتيجة مباراة كرواتيا لا تعكس بالضرورة تفوق الأرجنتين الكامل على مجريات اللقاء، مبينا ان كرواتيا لعبت بطريقة جيدة جدا، ويستطيعون تبديل المواقع من اليسار إلى اليمين، ويمتلكون خط وسط قوي، وفي المجمل استمتعنا باللعب خلال اللقاء، وأمامنا خطوة من أجل تحقيق الهدف النهائي، ويجب علينا التركيز.



واعتبر أنه من الصعب أن يلخص أفكاره في كلمات قليلة، مضيفا «كل جماهيرنا ستحتفل، الأمر فيه الكثير من العواطف والمشاعر، أنا متحمس لردة فعل الشعب الأرجنتيني».



وأكد سكالوني أن فريقه عاش لحظات صعبة وأخرى رائعة، مضيفا نحن نعيش من أجل المنتخب ونعاني مثل الجماهير وبالنسبة لهؤلاء غير الأرجنتينيين اعتقد أنه من الصعب عليهم فهم كيف نعيش كرة القدم، مضيفا عندما خسرنا من السعودية كان الجميع بجانبنا وشعرنا بدعمهم، ولا أحاول ألا أكون متحمسا ولكن أنا في مكان أحلام أي أرجنتيني وعندما تمثل بلدك مستحيل ألا تفعل ما يفعله هؤلاء الأشخاص.



بدوره، شكر جوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين ومسجل الهدفين الثاني والثالث في مواجهة كرواتيا جميع زملائه اللاعبين، وقال: «كنا نستحق ذلك، قدمنا مباراة كبيرة أمام كرواتيا، وصلنا إلى النهائي، ذلك ما أردنا تحقيقه، الآن علينا أن نستريح وأن نتحضر للنهائي الأحد».



وعن هدفه الأول قال الفاريز: «عندما تسلمت الكرة اقتربت من المرمى وكان المدافعون يتقاطعون وتمكنت من وضع الكرة في الشباك بكل هدوء، أهدي هذا الهدف إلى كل الوطن، نحن بصدد تحقيق أحلامنا».



من جانبه، ذكر حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز أن الجميع أراد خسارة فريقه، وقال:«كنا نحن ضد العالم كله، أنا فقط سعيد لأن هذه المجموعة من 26 لاعبا هم مقاتلون ولدينا 45 مليون أرجنتيني خلفنا، مشجعونا رائعون، في كل مرة نلعب نشعر كأننا على أرضنا، لقد أدركنا أنه يتعين علينا قتل المباراة، في آخر مباراتين استقبلنا الأهداف في وقت متأخر وصمدنا، أنا سعيد للفوز ولقتل المباراة أيضا»، مشددا على ان ميسي لم يخطئ طوال البطولة، «كلما تقدم في السن كان أفضل، أداؤه كان خياليا».



من جهته، أشار مدافع الأرجنتين نيكولاس أوتامندي أن هذه المجموعة من اللاعبين تستحق التأهل لنهائي المونديال، مضيفا: عملنا منذ اليوم الأول ونحن أقوياء كفريق، تبقى خطوة إضافية وكلنا أمل، قدمنا وسنقدم كل ما نملك من أجل تحقيق هدفنا، نحن 26 محاربا، جاهزون للقتال من أجلنا.



إلى ذلك، قال لاعب الوسط رودريغو دي بول: «هذا أمر لا يصدق، قلائل هم اللاعبون الذين كانوا قادرين على اللعب في نهائي كأس العالم، لكننا عملنا للوصول إلى هنا، عملنا كثيرا ونستحق ذلك، لدينا إيمان، لأننا وصلنا إلى هنا كأبطال أميركا الجنوبية، لن أتعب من تكرار، لقد كنا نعلم أنه يمكننا فعل ذلك، لقد تعرضنا لضربة في البداية (هزيمة 2-1 ضد السعودية)، ولكن بعد ذلك كل مباراة كان مثل النهائي، كان علينا الفوز مهما كان الأمر، أظهر هذا الفريق قدرته».