انحازت زوجة النجم الفرنسى عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، لمنتخب المغرب وقررت تشجيعه في مباراته أمام منتخب فرنسا التي أقيمت أمس ضمن الدور نصف النهائي للمونديال.



وقبل ساعات من موعد المباراة التاريخية لـ «أسود الأطلس» أمس، نشرت زوجة ديمبلي المغربية ريما إدبوش صورة أكدت فيها أنها ستشجع منتخب بلادها المغرب.



ونشرت إدبوش صورة عبر خاصية «الستوري» في حسابها على «إنستغرام»، ظهر فيها أشرف حكيمي، نجم المغرب، وكيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مع موعد المباراة.



وتركت إدبوش تعليقا على الصورة، وقالت «بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني»، وأرفقت علم المغرب مع تعليقها، كما نشرت صورة أخرى لسيارة وضع عليها علم المغرب، بالإضافة إلى قميص «أسود الأطلس».



يذكر أن نجم برشلونة قد تزوج من المغربية ريما إدبوش في ديسمبر 2021، في حفل زفاف أقيم على الطريقة المغربية، وطغت عليه السرية.

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»