أعرب رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، القطري ناصر الخليفي، عن ثقته بشأن احتمالية تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، ويتطلع للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر، التي تقام اليوم وتجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، حيث يلتقي نجما الفريق ميسي وكيليان مبابي وجها لوجه.



وقال الخليفي لقناة «أر.أم.سي» بشأن ميسي: «أعتقد أنه يريد البقاء. توصلنا لاتفاق أن نتحدث عن تمديد عقده بعد نهاية كأس العالم. يمكنني التأكيد مرة أخرى أنه سعيد للغاية بالبقاء في النادي، كما أنه يقدم موسما رائعا».



وينتهي عقد ميسي مع سان جرمان بنهاية الموسم. ومؤخرا ارتبط اسم ميسي 35 عاما بالانتقال لفريق إنتر ميامي الأميركي.



كما افترض الخليفي أن النجم الفرنسي مبابي سيستمر مع الفريق، وقال: «لديه عقد. كيليان أحد أفضل اللاعبين حاليا. إنه لاعب عظيم».



ويتطلع الخليفي للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم التي تقام في بلده قطر، حيث يتواجه نجما الفريق ميسي ومبابي.



وقال: «لدينا أفضل لاعبين في العالم، كيليان وميسي».



وأوضح أن هناك لاعبا آخر من الفريق هو المغربي أشرف حكيمي وصل مع منتخب بلاده للدور نصف النهائي.



ويتساوى ميسي ومبابي في عدد الأهداف المسجلة في المونديال الحالي ولدى كل منهما خمسة أهداف، علما بأن مجموع أهداف لاعبي باريس سان جرمان في مونديال قطر 2022 هو 13 هدفا.



ويشجع الخليفي المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية للمونديال، لكنه أيضا لن يحزن حال تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب لأنها ستكون آخر بطولة كأس عالم يشارك بها ميسي.



وقال الخليفي: «هذا رائع. أتطلع للمباراة النهائية، لأنه شرف كبير لي».



وأضاف: «أتمنى أن يفوز المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب الأرجنتيني لعب بطولة جيدة مع ليو».