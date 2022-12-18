أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن نجم منتخب المغرب وتشلسي حكيم زياش يحرص على التبرع للجمعيات الخيرية بقيمة المكافآت التي يحصل عليها بعد كل ظهور مع «أسود الأطلس»، خاصة في بطولة كأس العالم قطر 2022.



وقالت الصحيفة البريطانية إن زياش لم يدخل إلى حسابه أي دولار من مشاركاته مع منتخب المغرب، إذ اعتاد التبرع بكامل المكافآت للجمعيات الخيرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحافي المغربي خالد بيضون قوله إن زياش (29 عاما) لم يحتفظ بأي أموال منذ خوضه أول مباراة بقميص المغرب عام 2015.



وأكدت أن نجم تشلسي سيتقاضى مكافأة تصل إلى 262 ألف جنيه إسترليني (نحو 300 ألف يورو)، بعد وصول المغرب إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022 في قطر.



وسيكون مصير هذه المكافأة كسابقاتها، إذ سيدفع زياش كامل المبلغ للفقراء في المغرب، وإضافة إلى كل ذلك، فإن زياش يستأجر طائرة خاصة في كل مرة يتم استدعاؤه فيها لتمثيل منتخب المغرب، ويصطحب معه زملاءه الموجودين في إنجلترا، الذين تمت دعوتهم للمنتخب المغربي. كما أشارت إلى أن نجم أياكس السابق قدم أكثر من مرة تبرعات لأندية هواة ومستشفيات في المغرب.



وعلى الرغم من أن زياش مر بفترة صعبة مع تشلسي قبل كأس العالم، فإنه ظهر بمستوى لافت خلال مونديال قطر، وكان له دور بارز في التأهل لنصف النهائي.



وبعد الخسارة من فرنسا، وجه زياش رسالة شكر إلى الجمهور المغربي، وذلك عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» وكتب: «أشعر بالخيبة والأسى بعد الخسارة، لكنني فخور بزملائي الرائعين، لم نستسلم ونافسنا إلى النهاية، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعمكم ومساندتكم».