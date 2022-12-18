علاء مجيد



رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي بنسبة 0.8% وبقيمة 400 مليون دولار لتصل إلى 50.3 مليار دولار مقارنة بـ 49.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.



كما زادت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.4% وبقيمة 3.9 مليارات دولار، مقارنة بـ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.64 مليار دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 38.64 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



تباين خليجي



وحصلت الكويت على المركز الثاني عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 121.1 مليار دولار، مقارنة بـ 121 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 103.10 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و17.99 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

كما رفعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 53.93 مليار دولار مقارنة بـ 48.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 41.6 مليار دولار سندات طويلة الأجل و12.33 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما خفضت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 6.44 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 9.73 مليارات دولار في سبتمبر، وتراجعت حيازة عمان من السندات الأميركية خلال أكتوبر إلى 6.95 مليارات دولار مقارنة بقيمة 7.04 مليارات دولار في سبتمبر منها 6.74 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و207 ملايين دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما رفعت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل إلى ملياري دولار في شهر أكتوبر مقارنة بـ 1.42 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 1.76 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و249 مليون دولار سندات طويلة الأجل.



الصدارة يابانية



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الحادي والأربعين على التوالي على المركز الاول خلال شهر أكتوبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1078.2 مليار دولار منخفضة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 1120.2 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 909.6 مليارات دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 933.6 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 638.5 مليار دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 663.3 مليار دولار.



وحلت بلجيكا رابعا بقيمة 327.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر البالغة 325.1 مليار دولار وحلت جزر الكايمان في المرتبة الخامسة عالميا بـ 296.6 مليار دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 301.5 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أكتوبر 7185.4 مليار دولار مقارنة بـ 7660.7 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2021 أي بتراجع سنوي يبلغ 475.3 مليار دولار بنسبة 6.2%.

كما تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي لتبلغ 7185.4 مليار دولار مقابل 7296.9 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي.