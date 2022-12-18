قام مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني العقيد د.جدعان فاضل بتكريم عدد من طلبة قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت لاجتيازهم فترة التدريب الميداني في مديرية التوجيه المعنوي.



وأكد العقيد د.جدعان فاضل، أن استقطاب الحرس الوطني لطلبة قسم الإعلام للسنة الثالثة على التوالي، بهدف التدريب الميداني في مديرية التوجيه المعنوي، يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الحرس الوطني وجامعة الكويت بتوفير التدريب العلمي والثقافي وتبادل الخبرات، مشيرا إلى حرص مديرية التوجيه المعنوي على تأهيل وتدريب الشباب للارتقاء بقدراتهم في مجال العمل الإعلامي بأقسامه المختلفة، سواء كانت في مجال الإخراج والمونتاج والتصوير والصحافة وإدارة الحسابات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة، وذلك بهدف تحفيزهم وصقل مهاراتهم وتشجيعهم، بما يعود عليهم بالنفع في حياتهم المستقبلية.



وأضاف أن الطلبة خضعوا لتدريبات عملية في أقسام مديرية التوجيه المعنوي واستمعوا إلى إيجاز عن المهام المنوطة بالتوجيه المعنوي ودوره في رفع الروح المعنوية للمنتسبين وتوعيتهم.