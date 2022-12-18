بشرى شعبان



توقعت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان تدخل نسب دعم العمالة الوطنية الجديدة حيز التنفيذ في النصف الاول من العام المقبل.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الهيئة مستعدة للعمل بالنسب المستحدثة فور انتهاء وزارة التجارة من ادراج الدليل المهني الخليجي الموحد في انظمتها.



وأكدت المصادر ان النسب تشمل جميع القطاعات المستهدفة وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بنسب العمالة الوطنية، لافتة الى ان النسب التي سيتم اعتمادها جاهزة وسيتم الاعلان عنها فور انتهاء الجهات المعنية من إدراج الدليل في أنظمتها.