شدد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن على دعم الكويت على مدى عقود للعمليات الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة في جميع أنحاء العالم.



وأضاف أبوالحسن في بيان صحافي أمس أن الكويت دعمت بسخاء العمليات الإنسانية للمنظمة في أفغانستان وأوكرانيا وباكستان للوصول إلى آلاف المهاجرين والنازحين داخليا، موضحا ان الكويت شاركت في مايو الماضي بالمنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مبينا أنه كان فرصة للاحتفال بالنجاحات ومناقشة التحديات التي واجهتها الدول في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة منذ اعتماده في عام 2018.



وأشار إلى التزام الكويت بتحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة تماشيا مع أولوياتها وسياساتها الوطنية. وتحتفل المنظمة الدولية للهجرة في الكويت باليوم العالمي للمهاجرين من خلال تنظيم حدثين لعرض الأفلام للطلاب وذلك تحت مظلة مهرجان أفلام الهجرة العالمية لزيادة الوعي بالهجرة.