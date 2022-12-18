قال رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو في مؤتمر صحافي أول من امس «إن مونديال قطر 2022 هو أنجح نسخة من كؤوس العالم على الإطلاق، بعدما حظيت الجماهير الرياضية بفرصتها للتعرف على الثقافة العربية، وقد شهد المونديال نجاحا على كل الأصعدة، ولم نشهد أي حالات شغب أو تجاوزات، ونشكر قطر على تقديم هذه النسخة».



وأشار إنفانتينو إلى أن 5 مليارات شخص في العالم شاهدوا بطولة كأس العالم في قطر، وأن الإيرادات المالية بلغت 7 مليارات ونصف المليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة في مونديال روسيا 2018، وحضر 3 ملايين و270 ألف شخص المواجهات في الملاعب حتى الآن (62 مباراة)، مضيفا أن 88 ألفا و966 شخصا هي أعلى نسبة حضور في المونديال وسجلت في مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل.