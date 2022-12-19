أكد مدير شؤون الهيئات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة فهد المطيري أن فعالية الهجن وكأس العالم 2022 التي أقيمت في الدوحة بالتزامن مع كأس العالم، أبهرت العالم، وقدمت تراث الآباء والأجداد بصورة مثالية.



وقال المطيري على هامش دعوته لحضور الفعالية إن قطر قدمت بطولة استثنائية، معربا عن أمله في مواصلة تقديم مثل هذه الفعاليات بالجودة نفسها والتي أقيمت بها في الدوحة.



وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن «المهاري» ومعهد الدوحة للدراسات العليا بهدف توفير إطار تعاوني بين الطرفين، حيث تضمنت مجالات مختلفة من الشراكة منها المساهمة في تطوير ونشر موروث ثقافة الهجن والإبل محليا ودوليا، بالإضافة إلى تطوير الجوانب البحثية والعلمية في قطاع الهجن والإبل بشكل عام.



ووقع من جانب الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن «المهاري»، أمين عام الاتحاد د.حزام المقارح، ومن جهة معهد الدوحة للدراسات العليا، المدير التنفيذي لمركز الامتياز للتدريب والاستشارات في المعهد د.أحمد الماوري.



هذا، وأسفرت نتائج اليوم الختامي من فعاليات الهجن وكأس العالم 2022 التي ينظمها الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن «المهاري» بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن في منطقة الشيحانية على مدى 4 أيام للتعريف بموروث وسباقات الهجن أمام زوار قطر، عن تتويج المنتخب القطري، الذي واجه فريق الهواة، عن فوز «العنابي» 10- 9، كما تم في اليوم الختامي تكريم رؤساء الاتحادات والجهات المشاركة والفرق الفائزة ببطولة كرة اليد، بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بسباق الهجن «الراكب البشري».



وثمن رئيس الاتحاد العربي لسباق الهجن عبدالله الكواري زيارة العديد من الوفود ورؤساء الاتحادات لحضور الفعاليات الختامية لبطولة الهجن وكأس العالم 2022، لافتا إلى أن تواجد الاتحادات العربية للهجن كان فرصة مناسبة للإسهام في نجاح الفعالية بشكل عام.



وأضاف الكواري أن الفعالية تضمنت إقامة العديد من الأنشطة المصاحبة التي تمثل الهجن، لتوصيل رسالة للمشجعين القادمين إلى الدوحة لحضور منافسات المونديال والمتفرجين على المباريات من مختلف أنحاء العالم عن أهمية الإبل والتعريف بها عن قرب من خلال ركوب الهجن أو التصوير معها والتعرف على مدى أهميتها في قطر.