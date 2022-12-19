أعلن اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو والجزائري ياسين براهيمي لاعب نادي الغرافة القطري في مؤتمر صحافي على هامش مونديال قطر، عن إطلاق تطبيق باسم فوت سايدر «FootSider»، والذي يعد منصة تقرب جميع اللاعبين المحترفين والهواة حول العالم من جميع الأندية، ويهدف لاكتشاف المواهب الشابة حول العالم ومنحها الفرصة للظهور في المستوى المحترف.



وجرى على هامش إطلاق تطبيق «FootSider»، تكريم رونالدينيو من قبل رئيس نادي الغرافة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، ورئيس جهاز الكرة بالنادي الشيخ محمد بن جاسم بن ثامر، حيث جرى إهداءه درع وقميص نادي الغرافة، كما تم تبادل قمصان نادي الغرافة وتطبيق فوت سايدر المرتبط بأكاديمية سيكند تشانز «second chance» الواقعة في العاصمة الفرنسية باريس.



من جانبه، قال رونالدينيو، إن التطبيق الفريد من نوعه، يعطي الفرصة للاعبين الشباب في تحقيق حلمهم بمواصلة اللعب على مستوى احترافي والانضمام للأندية.



من جهته، أوضح براهيمي بالقول: لقد كان هناك إطلاق للتطبيق من قبل في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، لكن كان من المهم أن نقوم بإطلاق التطبيق رسميا خلال هذا الحدث العالمي المتمثل بكأس العالم، وتحديدا من نادي الغرافة الذي يتميز باهتمامه بالمواهب في الفئات السنية وتكوين اللاعبين الشباب، مضيفا «هذا كان قراري مع رونالدينيو وفريق العمل ككل، وهذا نوع من رد الجميل لقطر التي قضيت فيها أعوامي الأخيرة في اللعب هنا، وأيضا لمساعدة اللاعبين هنا في قطر والعالم».