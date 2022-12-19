أعلن الاتحاد الإنجليزي امس ان مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا 2024.



وقاد ساوثغيت (52 عاما) منتخب إنجلترا إلى دور الثمانية في مونديال 2022 حيث خسر أمام فرنسا وقال للصحافيين عند سؤاله عن مستقبله مع إنجلترا بعد الخروج: «عندما تختتم مثل هذه البطولات، فإنك تحتاج إلى الوقت لاتخاذ القرار الصحيح. من الناحية العاطفية فإنك تمر بمشاعر عديدة متباينة».



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد مارك بولينغهام في بيان: «يسعدنا التأكيد بأن ساوثغيت سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا وسيقود مسيرتنا في بطولة أوروبا 2024.. غاريث والمدرب المساعد ستيف هولاند حظيا دوما بكامل دعمنا وسيبدأ الآن استعدادنا لبطولة أوروبا».



وهبط منتخب إنجلترا إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي بعد مسيرة خالية من الانتصارات استمرت على مدار 6 مباريات.



وبسبب ردود أفعال سلبية من جانب بعض المشجعين شعر ساوثغيت ولاعبوه بالاستياء، رغم أن الفريق تلقى إشادة على نطاق واسع بناء على مسيرته في كأس العالم، حيث قدم أداء متميزا وخسر بصعوبة 1-2 أمام فرنسا بعد أن أهدر قائده هاري كين ركلة جزاء.