بيروت ـ خلدون قواص



جرى أمس انتخاب 6 مفتين لسبع مناطق لبنانية، حيث أعلن فوز كل من: الشيخ محمد طارق إمام مفتيا لطرابلس بنسبة 66% من اصوات المقترعين، الشيخ زيد محمد بكار زكريا مفتيا لعكار بنسبة 56%، الشيخ علي الغزاوي مفتيا لزحلة بنسبة 56%، الشيخ وفيق حجازي مفتيا لراشيا بنسبة 85%، الشيخ ايمن الرفاعي مفتيا لبعلبك الهرمل بنسبة 65%، الشيخ حسن دلي مفتيا لدائرتي حاصبيا مرجعيون بنسبة 80%.



وبعد إعلان الفائزين صادق مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على نتائج الانتخابات، وتمنى للمفتين الجدد النجاح في مسيرتهم الدينية والوطنية وخدمة المسلمين واللبنانيين، سائلا الله عز وجل أن يوفقهم في مهامهم الإسلامية الجليلة.



وقال المفتي دريان: ان هذا الاستحقاق الانتخابي هو واجب إسلامي ووطني تحقق بعد سنوات طوال من غياب مثل هذه الانتخابات، واكد إن ملء مراكز الإفتاء في المناطق يساعد على تنشيط الدعوة الإسلامية وتنمية العقارات الوقفية والاهتمام المباشر بشؤون أئمة وخطباء المساجد والعناية بهم ورعايتهم في كافة المناطق اللبنانية.



وأضاف: ما حصل من انتخابات للمفتين رسالة واضحة لكل القوى السياسية في لبنان كي تسارع الى انتخاب رئيس للجمهورية يجمع بين اللبنانيين ويلتزم الدستور والميثاق الوطني وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف التي أخرجت لبنان من نفق النزاعات.



وختم: ندعو إخواننا وأبناءنا بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية التي تطل على لبنان الى التمسك بالوحدة الوطنية والتعالي عن المصالح الذاتية والدخول في رحاب الوطن وتنمية ثقافة المواطنة ليعود لبنان الى جميع أبنائه سيدا حرا عربيا مستقلا واحة حوار وتنوع وثقافة وطنية هادفة لبناء دولة المؤسسات والقانون.



بدوره، سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الإفتاء في طرابلس الى تجديد الثقة بدار الفتوى وبكل القيمين عليها وأن تبقى هذه الدار هي الجامعة، وتمنى كل الخير للمرشحين، وقال: نلتقي من أجل جمع الكلمة، والتنافس هو من أجل الخير حتما، ونحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وأكد أنه «لا توجد تدخلات سياسية ولا اصطفافات في هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وجميع المرشحين لهم منا كل المحبة والاحترام».



بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي: أدليت بصوتي لمفتي الاعتدال والقيمة الوطنية والجمع على رؤية موحدة لتقدم الوطن.