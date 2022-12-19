

القاهرة - هالة عمران



نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، مشددة على أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية.

كما أكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات.



وناشدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.