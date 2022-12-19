برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تنطلق يوم السبت 24 الجاري فعاليات يوم الوفاء الرابع لذوي الإعاقة تحت شعار «إبداعات وهمم» الذي تنظمه محافظة الأحمدي بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة ومجمع كويت ماجيك في منطقة أبو حليفة، وشركة البترول الوطنية، وبدعم من بنك برقان.



وتشارك في اليوم المفتوح 20 جهة رسمية وأهلية وتطوعية، حيث تستمر الفعاليات من الثالثة عصرا الى العاشرة مساء في أجواء عائلية حافلة بالمسابقات والجوائز والالعاب الذهنية والرياضية والتفاعلية.



وفي هذا الإطار، عقدت محافظة الأحمدي اجتماعا تنسيقيا للجهات المشاركة في مجمع كويت ماجيك للوقوف على آخر الاستعدادات، حيث أكد مدير المكتب الفني بالمحافظة ورئيس اللجنة المنظمة ابراهيم الفودري، حرص المحافظة والشركاء على استمرار تنظيم يوم الوفاء لذوي الإعاقة سنويا لما له من آثار إيجابية في نفوس ذوي الإعاقة وأسرهم، وأيضا لما له من نتائج إيجابية عديدة، أهمها المساهمة الفاعلة في دمج أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة في المجتمع، متوجها بالشكر الى كل من ساهم في تنظيم هذا اليوم انطلاقا من الإيمان الكامل بالمسؤولية المجتمعية والوفاء لأبنائنا من ذوي الإعاقة، داعيا المولى سبحانه أن يوفق الجميع لخدمة كويتنا الحبيبة.