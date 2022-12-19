عبدالكريم العبدالله

شاركت رابطة أمراض النوم الكويتية في مؤتمر الخليج لأمراض النوم الذي عقد في جده.

وقال عضو رابطة أمراض النوم وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر د.علي الموسوي، إن المشاركين من الرابطة ألقوا عدة محاضرات بجانب متحدثين وخبراء خليجين ودوليين.

وذكر انه تم نقاش عدة موضوعات مهمة في هذا المؤتمر مثل علاج امراض النوم عن بعد، وتأثير امراض النوم على القلب وطب النوم للأطفال وعلاقة الأمراض العصبية بأمراض النوم.

واضاف : كذلك تم استعراض العديد من الابحاث الخليجية في هذا المجال.

وكشف د.الموسوي عن احتمالية استضافة الكويت للمؤتمر القادم لأمراض النوم ، حيث ستقوم الرابطة الكويتية بالتنسيق لهذا المؤتمر مع الجهات المعنية.

ويذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني عشر والتي تعقده الجمعية الخليجية لأمراض النوم.

ومثل دولة الكويت فيهدا المؤتمر من رابطة أمراض النوم الكويتية كل من رئيس الرابطة د. سعدون بن حسن و د. سليمان خداده و د. عبدالرضا القلاف ود. إيمان الأنبعي و د.علي الموسوي.