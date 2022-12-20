أعرب الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، عن سعادته بإدارة مباريات مونديال قطر، وأنه كان ضمن الطاقم التحكيم العربي الذي تواجد برفقة أفضل الحكام على مستوى العالم.



ومثل طاقم التحكيم القطري المكون من عبدالرحمن الجاسم وطالب سالم المري وسعود أحمد حكمين مساعدين، وعبدالله العذبة حكم فيديو، التحكيم القطري خير تمثيل في المونديال، بعد مشاركة مميزة في إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022 كأول مرة في تاريخ التحكيم القطري يتواجد طاقم تحكيم قطري في نهائيات كأس العالم، وكشف طاقم التحكيم عن مشاركتهم التاريخية.



وقال الجاسم إن الإعداد لتلك المشاركة التاريخية بدأ منذ وقت طويل من خلال خطة طويلة الأمد للتحكيم القطري وبإشراف من رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم هاني بلان، والمدير التنفيذي لإدارة التحكيم ناجي الجويني لتكوين طاقم تحكيم قطري يمثل قطر في المونديال، والحمد لله نحن الآن متواجدون في المونديال وشاركنا في البطولة. وأضاف قائلا: تمثيل قطر مسؤولية كبيرة سواء كلاعب أو حكم.من جانبه، قال طالب المري: لا أستطيع أن أصف شعوري بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، فالتواجد فخر لأي حكم مشارك في البطولة، وأنا أنصح الشباب القطري بالاتجاه لمجال التحكيم فهو مجال ممتع ومثير.



فيما قال سعود أحمد: بكل تأكيد إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022 وضعتنا أمام مسؤولية كبيرة للغاية، وتمثيل قطر على أرضنا وبين جمهورنا شعور لا يوصف، والحمد لله أننا كنا على قدر المسؤولية وعلى قدر التحدي الكبير.



بدوره، قال عبدالله العذبة المري: سعادتنا كبيرة بمشاركتنا التاريخية، ونفتخر بتلك المشاركة المميزة، ونفتخر بالنجاح الباهر للبطولة.