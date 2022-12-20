أشاد المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم يورغن كلينسمان ببطولة كأس العالم 2022، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول في قطر. وعلى عكس رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، الذي وصف البطولة بأنها «أفضل كأس عالم في التاريخ»، وصف كلينسمان المونديال القطري بأنه «كأس عالم رائعة حققت نجاحا هائلا داخل وخارج الملعب».



ولدى سؤاله عما إذا كانت قطر نظمت أفضل كأس عالم في التاريخ، أجاب كلينسمان: «أعتقد أن هذا ما تقوله وتشعر به في كل مرة تشارك فيها بكأس العالم. على أي حال استمتعت بكل كأس عالم شاركت فيه وشاهدته».