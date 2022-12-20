أعلن صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده وفت بما تعهدت به بتنظيم كأس عالم «استثنائية» في كرة القدم، معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة.



وبارك سمو أمير قطر في بيان على «تويتر» لمنتخب الأرجنتين فوزه بكأس العالم 2022 وللمنتخب الفرنسي على وصافة البطولة، كما تقدم بالشكر للمنتخبات المشاركة والجماهير التي شجعتها بحماس والاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: «مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا».



وأنفقت قطر الكثير من الأموال على الملاعب والبنى التحتية الجديدة قبل استضافة أول كأس عالم تنظمها دولة عربية وصفها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو بأنها «الأفضل» بين كل النسخ السابقة.



وفي ختام المباراة النهائية التي فازت فيها الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، ألبس سمو أمير قطر، في بادرة لافتة، ليونيل ميسي الذي قاد بلاده إلى لقبها الثالث رداء «البشت» العربي التقليدي، قبل أن يرفع الأخير الكأس الذهبية.