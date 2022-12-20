٭ نجم الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي متوجها الى مهاجم هولندا فاوت فيخهورست بعد المواجهة المشحونة بين المنتخبين في ربع نهائي:



«الى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ اذهب من هنا أيها الأحمق. اذهب بعيدا».



٭ مدرب المغرب وليد الركراكي بعد التأهل التاريخي إلى نصف النهائي:



«أفريقيا تعمل، العالم العربي يعمل. نحن نجعل شعبنا، قارة أفريقيا والعالم العربي سعداء. عندما تنظر إلى فيلم روكي (بالبوا)، فأنت تؤيده لأنه الشخص الذي يخرج من الأسفل ويتسلق الدرجات حتى القمة. نحن مثل روكي إلى حد ما في كأس العالم هذه».



٭ نجم البرازيل نيمار بعد الخروج من ربع النهائي على يد كرواتيا:



«أنا مدمر نفسيا. الخسارة هي بكل تأكيد الأكثر ألما بالنسبة لي، جعلتني أبقى مشلولا على مدى 10 دقائق بعد المباراة. بعدها أجهشت بالبكاء من دون أن أتمكن من التوقف عن ذلك. هذا الأمر سيجعلني متألما طويلا جدا».



٭ نجم البرتغال وقائدها كريستيانو رونالدو بعد الخروج على يد المغرب من ربع النهائي:



«أريد فقط أن يعرف الجميع أنه قيل الكثير، وكتب الكثير، وكان هناك الكثير من التكهنات، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة. كنت دائما لاعبا إضافيا يقاتل من أجل أهداف الجميع، ولن أدير ظهري أبدا لزملائي في الفريق وبلدي».



٭ مدافع كرواتيا يوسيب يورانوفيتش عن ثلاثي الوسط لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش:



«أن تمرر لهم الكرة هو بالتأكيد أكثر أمانا من وضع أموالك في المصرف».



٭ لاعب وسط إنجلترا ديكلان رايس بعد الخسارة أمام فرنسا في ربع النهائي:«بحسب رأيي، الفريق الأفضل خسر هذه الليلة».



٭ لويس إنريكي المقال من منصبه بعد الخروج من ثمن النهائي أمام المغرب:



«شاهدت منتخبات الدور نصف النهائي ولا أرى أن أحدا منها أفضل من إسبانيا».



٭ مدافع البرتغال بيبي عن إبقاء رونالدو خارج التشكيلة الأساسية ضد سويسرا في ثمن النهائي:



«كريس.. يعرف ذلك جيدا، وقد قالها المدرب بوضوح شديد، إن أهم شيء هنا هو.. نحن».



٭ فلافيا أرانتيس ابنة أسطورة البرازيل بيليه بشأن الوضع الصحي لبطل العالم 3 مرات:



«هو بيليه ليس في خطر، إنه يخضع للعلاج... لقد سئمنا تلقي التعازي».



٭ مهاجم ألمانيا كاي هافيرتس بعد الخروج من دور المجموعات رغم الفوز على كوستاريكا 4-1 بسبب المفاجأة التي حققتها اليابان بالفوز على إسبانيا 2-1:



«أن يحصل الأمر بهذه الطريقة، يبدو وكأنه فيلم رعب».



٭ مدرب هولندا لويس فان غال بشأن بشرته المصابة دائما بالاسمرار:



«كانت والدتي مستلقية في نعشها بوجنتين ورديتين عندما ماتت. إنها مسألة جينات».



٭ مدافع بلجيكا يان فيرتونغن يتحدث بسخرية عن العقم الهجومي لفريقه بعد الخسارة أمام المغرب في دور المجموعات:



«نحن لا نصنع الكثير في المقدمة، لا شيء تقريبا في الواقع. قد تكون الناحية الهجومية لدينا سيئة لأن المهاجمين كبار السن».



٭ مدرب پولندا تشيسلاف ميخنييفيتش مشبها ميسي بأسطورة التزلج الإيطالي السابق:



«ميسي على أرض الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه قادر على تجنب كل شخص مثلما كان تومبا قادرا على الالتفاف على كل شيء».



٭ المدرب الفرنسي للسعودية هيرفي رينارد خلال استراحة الشوطين في المباراة ضد الأرجنتين في دور المجموعات:



«خذ هاتفك!. يمكنك التقاط صورة سيلفي مع ليونيل ميسي إذا كنت تريد!».



٭ المدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش بعد الهزيمة الافتتاحية أمام إنجلترا 2-6 وعن الضغط الذي تعرض له لاعبوه بسبب الحراك الاحتجاجي في البلاد:



«لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا ما مر به هؤلاء الشبان خلف الكواليس خلال الأيام القليلة الماضية، فقط لأنهم يريدون التعبير عن أنفسهم كلاعبي كرة قدم. مهما قالوا، فإن الناس يريدون قتلهم».



٭ رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو عشية افتتاح المونديال وردا على الانتقادات الموجهة لقطر فيما يخص حقوق الإنسان:



«اليوم أشعر بأني قطري. اليوم أشعر بأني عربي. أشعر بأني أفريقي. أشعر بأني من أصحاب الإعاقة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر».





