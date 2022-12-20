أشاد نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكام بالتجربة المذهلة التي حظي بها المشجعون في كأس العالم - قطر، مشيرا إلى أنها نجحت في توحيد الجماهير من أنحاء العالم تحت مظلة الشغف بكرة القدم، واصفا البطولة بأنها نجاح هائل للدولة المستضيفة بفضل طبيعتها المتقاربة والترتيبات التنظيمية التي جرت بسلاسة دون أي معوقات، ما ضمن استمتاع الجمهور بنسخة استثنائية من كأس العالم.



وقال بيكام الذي لعب في 3 نسخ مونديالية مع «الأسود الثلاثة» في حوار لموقع Qatar2022.qa عشية المباراة النهائية: «من الرائع رؤية تجمعات المشجعين، ومستوى الأداء الكروي في المباريات، إضافة إلى التنظيم الرائع للبطولة، كما أن الإثارة والمتعة اللتين حظي بهما الجمهور كانا أمرا مذهلا للغاية».



ونجحت قطر في تنظيم البطولة الأكثر تقاربا في المسافات منذ انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في 1930، حيث تقع الاستادات الثمانية على مسافة ساعة واحدة من وسط الدوحة، مما أتاح للجماهير فرصة حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.



وفي هذا السياق، قال: قائد المنتخب الإنجليزي السابق، الذي وصل مع منتخب بلاده إلى ربع نهائي المونديال مرتين: «لقد ساعدت الطبيعة متقاربة المسافات في خلق أجواء مفعمة بالإثارة والحماس في كل أنحاء قطر».



وأضاف بيكام أن إقامة مباريات البطولة في منتصف الموسم الكروي لأهم دوريات كرة القدم في العالم قد عززت من مستوى أداء اللاعبين على أرضية الميدان، وتابع: «كان مستوى الأداء مذهلا للغاية، فقد كان اللاعبون في كامل طاقتهم ولياقتهم البدنية، لطالما كنت من الداعين لإقامة كأس العالم في منتصف الموسم من واقع تجاربي السابقة، حيث كانت البطولة تقام بعد نهاية موسم كروي طويل وشاق».



الأفضل بالبطولة



ويرى بيكام أن مباراة الأرجنتين وهولندا كانت الأفضل في المونديال، كما اختار الركلة المزدوجة للبرازيلي ريتشارليسون في مباراة «السامبا» أمام صربيا، وركلة لويس شافيز الحرة في مباراة المكسيك ضد السعودية كأفضل هدفين في البطولة.



وحول أداء اللاعبين في البطولة قال بيكام: «أعجبني الأداء الرائع للاعبي خط وسط المنتخب المغربي، كما أرى أن بيلينغهام وساكا قدما بطولة رائعة مع المنتخب الإنجليزي.

كما قدم كيليان مبابي بطولة رائعة فكلما وصلت الكرة عند قدميه تشعر بالطاقة في الملعب، وميسي أيضا، ماذا يمكنك أن تقول عنه، إنه شخص مميز داخل الملعب وخارجه، مشاهدته وهو يلعب في كأس العالم تمنحك شعورا من نوع آخر، لديه زملاء رائعون من حوله لكنه كان القائد، ويمكنك أن تشعر بذلك في كل مباراة، ومن الممتع رؤية ذلك».



وتطرق بيكام إلى خروج منتخب إنجلترا من ربع نهائي البطولة أمام «الديوك» الفرنسية، وقال إنه يحق للمدرب ساوثغيت ولاعبيه أن يفخروا بأدائهم أمام فرنسا، والذي انتهى بفارق ضئيل بهدفين مقابل هدف مع ضياع ركلة جزاء من القائد هاري كين.



واختتم بيكام حديثه قائلا: «اللاعبون رائعون للغاية وسيوظفون الدروس المستفادة من هذه التجربة في البطولة المقبلة، كما أن الجماهير تساندنا بلا شك، والمستقبل يبدو مشرقا مع هذه الكوكبة من نجوم الفريق. لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين سيتعلمون الدرس، وسيقدمون الأفضل في النسخة المقبلة من كأس أمم أوروبا وكأس العالم».