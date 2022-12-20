أصبح مونديال «قطر 2022» الأكثر تهديفاً في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 172 هدفا.

بفارق هدف وحيد، انفرد مونديال «قطر 2022» بصدارة الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، حيث سجل 171 هدفا في كل من نسختي فرنسا (1998) والبرازيل (2014).

كما تخطت أهداف مونديال «قطر 2022» عدد الأهداف المسجلة في النسخة الماضية بروسيا (2018) التي شهدت تسجيل 169 هدفا.

وتم تسجيل 120 هدفا في دور المجموعات لمونديال قطر، ثم إحراز 28 هدفا في الدور ثمن النهائي، وتسجيل 10 أهداف في الدور ربع النهائي، و5 أهداف في مباراتي نصف النهائي، و3 أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث، ليصبح الإجمالي قبل المباراة النهائية للمونديال 166 هدفا.

وشهدت المباراة النهائية لمونديال 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا تسجيل 6 أهداف، لتصل النتيجة الإجمالية إلى 172 هدفا، وذلك بعدما تعادل المنتخبان في الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، ليتوج «راقصو التانغو» باللقب الثالث في تاريخ الأرجنتين.