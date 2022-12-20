الدوحة- فريد عبدالباقي



أسدل الستار على النسخة الـ 22 لبطولة كأس العالم 2022، حيث واصلت قطر كتابة التاريخ، وذلك بتحقيق رقم جديد بشأن الحضور الجماهيري، الذي وصل إلى ما يقرب من 3.5 ملايين مشجع، بطاقة استيعابية تصل إلى 96% من الملاعب.



وشهد مونديال قطر ثالث أكبر حضور جماهيري في التاريخ بعد نسختي أميركا 1994، والبرازيل 2014، بمجموع 3.404.252 مشجعا حضروا جميع مباريات البطولة، بطاقة استيعابية وصلت إلى 96% من جميع ملاعب المونديال.



وتعد مباراة الأرجنتين والمكسيك التي أقيمت على ستاد لوسيل في دور المجموعات، ومباراة النهائي بين الأرجنتين وفرنسا، الأكثر حضورا بـ 88 ألفا و966 مشجعا لكل مباراة، وهي السعة الرسمية للملعب الذي امتلأ عن آخره.



وجاء أكبر معدل حضور جماهيري في كأس العالم 1994 في أميركا، بمتوسط حضور وصل إلى 68.626 شخصا في كل مباراة، وحضور جماهيري وصل إلى 3 ملايين و600 ألف متفرج.

وأعلى حضور جماهيري في تلك البطولة وصل إلى 94 ألفا و194 مشجعا في المباراة التي أقيمت بستاد روز بول في باسادينا، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأميركية، في 17 يوليو 1994، عندما فازت البرازيل باللقب على حساب إيطاليا بركلات الترجيح.

وكان مونديال قطر قد تجاوز مونديال جنوب إفريقيا 2010 الذي حضره 3.178.856 مشجعا في 64 مباراة، كما تخطت نسخة قطر مونديال روسيا الذي بلغ في كامل مبارياته الـ 64 وقتها 3.031.768 مشجعا، وأيضا مونديال 1998 في فرنسا، الذي بلغ 2.785.100 مشجع.



وفي الوقت نفسه، كشفت أرقام مونديال قطر عن بيع أكثر من 3.4 ملايين تذكرة لحضور مباريات البطولة، التي استضافتها 8 ملاعب عالمية المستوى، وتقع جميعها ضمن مسافة لا تتجاوز ساعة واحدة من وسط الدوحة.