

البرازيلي ريتشارليسون (البرازيل ضد صربيا في المجموعة السابعة)



لا شك أنه الهدف الأكثر أكروباتية في البطولة ومن خلاله وضع اللاعب فريقه في المقدمة في مباراته الافتتاحية، فبعد عرضية من فينيسيوس جونيور في الجزء الخارجي لقدمه اليمنى، سيطر ريتشارليسون على الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية خلفية بقدمه اليمنى في الشباك الصربية، هذا الهدف دفع بأحد المعلقين الى القول «هذه هي البرازيل».



السعودي سالم الدوسري (السعودية ضد الأرجنتين في المجموعة الثالثة)



هدف مذهل لم يذهب سدى، إذ ترافق مع نتيجة تاريخية للسعودية على حساب أرجنتين ليونيل ميسي بالفوز 2-1، حيث التف الدوسري ببراعة داخل منطقة الجزاء وتفوق على مدافعين ثم أزاح ثالثا من مجال رؤيته قبل أن يطلق كرة قوسية رائعة الى يسار الحارس إميليانو مارتينيز. وهو هدفا سيضمن ترديد اسم الدوسري في تاريخ الكرة السعودية والعربية والآسيوية لسنوات.



الهولندي فاوت فيخهورست (هولندا ضد الأرجنتين في ربع النهائي):



لم يكن هدفا استعراضيا ولم يأت بعد فاصل من المهارة الفردية، لكنه هدف سيبقى في الأذهان لأن ميسي ورفاقه كانوا يستعدون للاحتفال بالتأهل قبل أن يضربهم الهولندي بالتعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع. حيث كانت هولندا متخلفة 1-2 ولم يبق أي شيء من الوقت البدل الضائع الذي احتسبه الحكم، لكن رجال لويس فان غال حصلوا على ركلة حرة على بعد 5 أمتار من منطقة الجزاء ونفذوها بشكل غير مسبوق.



الأرجنتيني ليونيل ميسي (الأرجنتين ضد فرنسا في النهائي):



قلبت فرنسا تأخرها بهدفين أمام الأرجنتين في نهائي ملتهب على ستاد لوسيل، فارضة شوطين إضافيين، لكن الدراما لم تتوقف عند هذا الحد. اذ أطلق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تسديدة صدها الحارس هوغو لوريس، فتابعها القائد ليونيل ميسي في الدقيقة 108 من مسافة قريبة مستعيدا التقدم 3-2 فاشتعلت المدرجات بهذا السيناريو الجنوني، لكن كيليان مبابي عاد وقلب الطاولة مسجلا هدف التعادل مجددا 3-3.



المكسيكي لويس تشافيز (المكسيك ضد السعودية في المجموعة الثالثة):



كان هناك عدد قليل جدا من الأهداف البعيدة المدى في هذه النهائيات، ولم يكن هناك الكثير أيضا من الأهداف المسجلة من الركلات الحرة، لكن لويس تشافيز أظهر كيف يتم إنجاز النوعين بتسديدة رائعة، فعلى بعد أكثر من 25 مترا، سدد تشافيز ركلة حرة مباشرة بشكل مثالي، حيث قام بلف الكرة عاليا فوق الحائط الدفاعي لكن بسرعة وقوة أرسلها بعيدا عن متناول الحارس السعودي محمد العويس.