أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيواصل مسيرته الدولية بعد أن قاد بلاده إلى لقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم والأول منذ 1986، على حساب فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر.



وقال صاحب الـ 35 عاما الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة في حديث مع قناة أرجنتينية «أريد الاستمرار في خوض بعض المباريات بصفتي بطلا للعالم».



لكن ميسي اعترف بأن مسيرته أوشكت على الانتهاء بعد أن رفع أخيرا الكأس التي طال انتظارها وحمل عبء عدم الفوز بها طيلة مسيرته للارتقاء الى مصاف دييغو مارادونا.



وقال ميسي: «من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، لا يمكنني طلب المزيد. مسيرتي أوشكت على النهاية لأن هذه هي سنواتي الأخيرة».



وبعد العديد من خيبات الأمل في النسخ الأربع السابقة التي شارك فيها، بينها خسارة نهائي 2014 أمام ألمانيا في البرازيل، قال ميسي إنه شعر دائما بأن وقته سيأتي، مضيفا: «من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل.

إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقا إن الله سوف يمنحني هذا اللقب، لا أعرف لماذا ولكني شعرت بأنها ستكون هذه المرة».



أما بالنسبة للمباراة، فقال ميسي إنه كان من الصعب تفسير السيناريو بعد أن تخلت الأرجنتين عن تقدمها بهدفين عندما عادل كيليان مبابي في الدقيقتين 80 و81 ويأخذ المواجهة إلى التمديد، موضحا: «كانت مباراة غريبة للغاية، مثل الأخرى ضد هولندا في ربع النهائي، وعندما تقدمنا في الوقت الإضافي، حدث ذلك مرة أخرى»، مضيفا أن مجسم كأس العالم «جميل جدا».



وعانق ميسي عائلته وزملاءه في الفريق بعد المباراة، بينما لم يستطع المدرب ليونيل سكالوني والجناح أنخل دي ماريا الذي سجل هدف الأرجنتين الثاني، وحارس المرمى إيميليانو مارتينيز احتواء دموعهم بعد صافرة النهاية، كما رفعه المعتزل مؤخرا سيرخيو أغويرو على كتفيه وجال به في الملعب وسط موجة من الجماهير.



من جهه اخرى لم تخل احتفالات المنتخب الأرجنتيني من اللقطات المميزة، خصوصا التي كان بطلها سيرجيو أغويرو، النجم السابق لراقصي «التانغو» والذي اعتزل قبل عام تقريبا بسبب مشاكل في القلب، حيث حضر احتفالات الأرجنتين في أرض الملعب.



ومنح لاعبو الأرجنتين الكأس لأغويرو الذي ارتدى قميص منتخب بلاده، ليرفعه كأنه أحد المتوجين بالبطولة.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صمم أغويرو على حمل القائد ليونيل ميسي الذي اعتاد على الجلوس معه نفس الغرفة على كتفيه، واتجه به نحو الجماهير للاحتفال باللقب.



يذكر أن أغويرو توج مع الأرجنتين بلقب كوبا أميركا 2021، كما حل وصيفا في مونديال البرازيل 2014.



وقد ظهر أغويرو في مدرجات ستاد لوسيل لمساندة «التانغو» بكل قوة وظهر وسط مجموعة من الجماهير الأرجنتينية.