استمرت ظاهرة احتفال نجوم كرة القدم مع أسرهم حتى مع المشهد الختامي لمونديال قطر، حيث إن الجميع أشاد باحتفال نجوم المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار تحقق في البطولة، حتى احتل المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخ مشاركة منتخب «أسود الأطلس» في نهائيات كأس العالم.

وكعادة احتفالات أبطال كأس العالم، حرص لاعبو المنتخب الأرجنتيني على مشاركة فرحته بلقب مونديال قطر مع عائلاتهم على أرض ستاد لوسيل الذي شهد انتصار رفاق ليونيل ميسي باللقب الثالث في نهائيات كأس العالم بعد نسختي 1978 و1986.



وسيطرت الفرحة الشديدة على لاعبي منتخب الأرجنتين بعد التتويج التاريخي الذي كتب أفضل ختام لمشوار الأسطورة ميسي مع كرة القدم، حيث كانت الاحتفالات عائلية مع أطفالهم وأسرهم والذين ساندوهم طوال مشوار البطولة، قبل أن يكون ختامها مسكا والفوز باللقب.



وكانت أسرة ميسي تحت المجهر، حيث ظهرت زوجته أنتونيلا وأطفالهما بكثافة معه في أكثر من لقطة استثنائية، وكان من بين اللقطات أيضا لقطة ميسي مع والدته سيليا ماريا كوتشيتيني، التي لم تستطع كبح دموع الفرح بعد نجاح ابنها في صنع التاريخ مع منتخب بلاده. من جانبه، قال مهاجم الأرجنتين لاوتارو مارتينيز إن التتويج باللقب هو أمر جنوني، مشيرا إلى أنه يهدي هذا اللقب إلى جدته التي تمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، كما يهدي اللقب الغالي إلى ابنته وأسرته بأكملها.

وأوضح قائلا: «شكرا للشعب الأرجنتيني ولعائلتي ولمن حضروا لدعمنا في الملعب، وكذلك من بقوا خارج الملعب، وللطاقم الطبي والفني واللاعبين».