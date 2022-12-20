احتفت الصحف الأرجنتينية بـ «الانتصار الأبدي للأرجنتين وميسي»، بعد الفوز بلقب المونديال، وكأنها صرخة من القلب، فخرجت صحيفة «أوليه» الرياضية بعنوان «نحن أبطال العالم» على صفحتها الأولى، وسط إجماع وطني على عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد المنتخب للقبه الأول منذ 1986 والثالث في تاريخه. وانتشرت في كل وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صور ميسي مع الكأس وأخرى للفريق الأرجنتيني بأكمله وهم يصرخون فرحا خلال احتفالات ما بعد المباراة التي وصفت بـ «نهائي ملحمي».



وتصدر عنوان «المجد الأبدي لميسي» عمودا لـ «أوليه» يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي تنتظر منذ قرابة 20 عاما أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام إلى الأسطورة الراحل مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986، كما كتب موقع شبكة «تي واي سي سبورت» الرياضية «الكأس غابت عن سجله: دموع مزدوجة للبطل».



أما صحيفة «ماركا» المدريدية، فكتبت من جهتها: «حسنا ليو، حصلت على مونديالك. وأنت تستحقه»، فيما تغنت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية اليومية بأن المنتخب «يلامس السماء».



ومن «النهائي الذي لا ينسى» إلى «الهذيان» و«النشوة» و«أفضل نهائي على مر العصور»، احتفلت الصحافة الأرجنتينية بما حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني في قطر. و«سعادة بلد» التي ركزت عليها صحيفة «كلارين» تلخص شعور 47 مليون أرجنتيني.



حتى عند الخصم الكروي التاريخي منتخب البرازيل، احتفل بانتصار «الإخوة» الأرجنتينيين. وأشادت صحيفة «أو غلوبو» الإخبارية بتتويج الجيران وانضمت إلى مادحي ميسي «الأفضل» الذي «استحق كثيرا» أن يرفع الكأس.