الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي



في احتفالية غير مسبوقة في تاريخ بطولات كأس العالم، احتفلت قطر بالمنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه باللقب الثالث في تاريخه، إذ خرج «التانغو» من ستاد لوسيل بواسطة حافلة مكشوفة تزينت بألوان الأرجنتين ونجومه وشعار البطولة، بعد التتويج وطافت بهم من ستاد لوسيل الذي شهد المباراة النهائية، إلى شارع درب لوسيل وهم يرفعون كأس البطولة لتحية الجماهير، وسط أجواء رائعة وحضور جماهيري منقطع النظير حيث حرصت عشرات الآلاف من الجماهير على التواجد في درب لوسيل للاحتفال بنجوم التانغو.



وشهدت الأجواء الاحتفالية إطلاق ألعاب نارية أمتعت نجوم «التانغو» والجماهير من مختلف الجنسيات التي حضرت للاحتفال بالمنتخب الأرجنتيني بطل مونديال قطر وأيضا باليوم الوطني لقطر الذي تزامن مع تتويج الأرجنتين، ليظل تاريخ 18 ديسمبر خالدا في تاريخ ذاكرة بطولات كأس العالم.



كما شهدت الاحتفالية مشاركة المتطوعين الذين كان لهم دور كبير في نجاح البطولة حيث شارك أكثر من 20 ألف متطوع في المونديال، ومر المتطوعون في مسيرة على طول شارع درب لوسيل وسط أجواء رائعة لتحية الجماهير التي وقفت على الجانبين لتتبادل معهم التحية على عطائهم المميز طوال البطولة مما جعلها تخرج في أبهى صورة.



كما شاركت في المسيرة بشارع لوسيل الطواقم الطبية لتكون رسالة شكر لهم وكل من عمل في بطولة قطر، على مساهمتهم في إنجاح البطولة الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم، خاصة أنها المرة الأولى التي تنظم فيها دولة مستضيفة مسيرة للفريق المتوج ليشارك منتخب الأرجنتين وجماهيره في الاحتفالية الرائعة التي تخلد هذا اليوم ليبقى عالقا في الأذهان خاصة أنه من الصعوبة تكراره في أي بلد تستضيف البطولة في المستقبل.



وشهدت الاحتفالية ايضا مسيرة لكل قمصان المنتخبات التي شاركت في البطولة، بالإضافة إلى مسيرة للجمال التي تقدمت الحافلة المكشوفة لنجوم «التانغو» والتي تؤكد على عاداتنا وتقاليدنا في مسيرة بمدينة لوسيل العصرية، بالإضافة إلى مسيرة للسيارات الكلاسيكية، والتي أبهرت الحضور، بالإضافة إلى فرق استعراضية وعروض ثقافية لبعض الجاليات، مع تواجد تعويذات النسخ السابقة من البطولة، وسط أجواء احتفالية وألعاب نارية كبيرة استمرت طوال فترة الاحتفالية ليكون ختام «ليلة العمر» في لوسيل أروع ختام للنسخة الاستثنائية الأفضل في العالم.



وبعد انتهاء المسيرة جابت الحافلة المكشوفة شوارع الدوحة وصولا إلى مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني في مرافق جامعة قطر القريب من مدينة لوسيل التي خلدت اسمها في تاريخ بطولات كأس العالم.