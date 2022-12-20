أشاد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السابق الشيخ أحمد الفهد بنجاح قطر في استضافة كأس العالم 2022 للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وقال: «النجاح القطري في المونديال هو تتويج المجهودات التي بذلت من القيادة الرشيدة والشعب القطري خلال مسيرة 12 عاما، وها نحن نشاهد المباراة النهائية وهي التي تأتي وسط الاحتفال باليوم الوطني وبإذن الله يستمر هذا النجاح».



وأضاف: «الله سبحانه وتعالى يحب قطر وأهلها، نحن نتحدث عن نهائي كأس العالم الذي جمع بين منتخبين من أفضل المنتخبات البطولة بين الأرجنتين وفرنسا، وعلى ملعب لوسيل الذي يعتبر من أجمل ملاعب كأس العالم لذلك نحن جميعا نشعر بأنه يوم عيد بالفعل».



وتابع: «المباراة بين المنتخبين كانت تليق بنهائي كأس العالم وتليق باستضافة قطر للبطولة ولابد أن نحتفل ونفخر ونبتهج بهذا الإنجاز الرائع بالفعل».

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»