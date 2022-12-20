أقرب التوقعات لناصر الهاجري ووليد علي.. وعلي مقصيد توقع خروج البرازيل

صالح الشيخ أكد أن اللقب لـ «التانغو» رغم البداية المتعثرة أمام السعودية



إبراهيم مطر



على مدار أيام بطولة كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت أمس الأول في الدوحة، ومع العدد الأول من إصدار «ملحق الأنباء» الخاص بالمونديال استضافت «الأنباء» في زاوية «توقعات النجوم» وبشكل يومي عددا من نجوم الكرة الكويتية لاستطلاع آرائهم وتوقعاتهم حول البطولة، سواء من ناحية التنظيم، أو المنتخب الذي سيتوج باللقب، وأفضل لاعب وهداف البطولة وأحسن حارس وغيرها من الأسئلة والتقييمات.



وعقب انتهاء البطولة ومن خلال مراجعة تلك اللقاءات، وجدنا ان 50% من النجوم توقعوا تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب، كما توقع 50% منهم أن يحصد النجم ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكانت تلك أقرب التوقعات لمدافع المنتخب الأولمبي وناديي السالمية والنصر ناصر الهاجري الذي توقع ان يحصد «التانغو» الكأس الغالية، وأيضا فوز ميسي بلقب أفضل لاعب، والفرنسي مبابي بجائزة هداف البطولة.



ومثله توقع أحد نجوم الكرة الكويتية، حارس مرمى نادي كاظمة والمنتخب الوطني السابق شهاب كنكوني فوز الأرجنتين، ونيل الحارس مارتينيز جائزة أفضل حارس، ومبابي جائزة الهداف.

وكذلك توقع لاعب منتخب الكويت السابق وليد علي فوز منتخب الأرجنتين باللقب وميسي بجائزة أفضل لاعب ومارتينيز بجائزة أحسن حارس.



أما لاعب منتخبنا الوطني ونادي الكويت عبدالمحسن تركماني، فتوقع فوز مبابي بلقب الهداف، وميسي بجائزة أفضل لاعب، ومارتينيز بأحسن حارس. فيما توقع نجم الأزرق والنادي العربي السابق علي مقصيد خروج منتخب البرازيل مبكرا من البطولة.



كما أكد لاعب القادسية والمنتخب الوطني السابق ومساعد مدرب فريق القادسية صالح الشيخ أن الأرجنتين رغم بدايتها المتعثرة وهزيمتها أمام المنتخب السعودي (1-2) في الجولة الأولى من دور المجموعات ستتوج باللقب.

كما توقع مدافع القادسية ومنتخبنا الوطني سابقا محمد بنيان أن يحرز مبابي لقب الهداف، على أن يكون ميسي ثانيا في الترتيب.